Ca song thai đặc biệt tại Bệnh viện Từ Dũ chạm mốc y văn thế giới 15/01/2026 13:01

(PLO)- Bệnh viện Từ Dũ cứu sống trẻ sơ sinh trong ca song thai biến chứng vô cùng hiếm gặp, y văn thế giới ghi nhận rất ít trường hợp tương tự.

Ngày 15-1, BS CKII Nguyễn Hữu Trung, Trưởng khoa Sản A Bệnh viện Từ Dũ, cho biết nơi đây vừa tiếp nhận điều trị thành công 1 ca song thai vô cùng hiếm gặp.

Sản phụ là NTHN (21 tuổi, ngụ Tây Ninh) mang song thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Ở tuần thai 16–17, các bác sĩ phát hiện một thai nhi bị dị tật bẩm sinh nặng không có khả năng sống sau sinh. Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định đình chỉ thai bất thường để bảo toàn cơ hội sống cho thai còn lại. Thủ thuật được thực hiện an toàn vào tháng 9-2025.

Đến tuần 24 thai kỳ, thai lưu bất ngờ sẩy ra ngoài, trong khi bánh nhau vẫn còn trong buồng tử cung, đặt thai còn lại trước nguy cơ sinh non rất cao.

BS CKII Nguyễn Hữu Trung, Trưởng khoa Sản A Bệnh viện Từ Dũ, chia sẻ về ca song thai. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo BS Trung, đây là trường hợp song thai vô cùng hiếm gặp. Điều may mắn là sau khi thai lưu sẩy ra ngoài, bánh nhau vẫn còn trong buồng tử cung, cổ tử cung co lại, cơn gò giảm và chuyển dạ không tiếp tục tiến triển.

“Khi tiếp nhận tại khoa Sản, cổ tử cung chỉ còn mở khoảng 2 cm, không có cơn gò và không còn dấu hiệu chuyển dạ tiến triển. Điều lo ngại nhất lúc đó là nguy cơ nhiễm trùng”- BS Trung cho biết.

Trước tình huống hiếm và phức tạp, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn toàn viện với mục tiêu thống nhất hướng xử trí là tiếp tục theo dõi, dưỡng thai nếu chuyển dạ không tái diễn, đồng thời đặt an toàn của người mẹ lên hàng đầu.

Theo BS Trung, y văn thế giới ghi nhận rất ít trường hợp trì hoãn sinh trong song thai, đa số chỉ kéo dài được vài giờ đến vài tuần. Với ca này, ê-kíp điều trị đã theo dõi sát mỗi ngày, kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ, xét nghiệm máu, tầm soát và điều trị nhiễm trùng, đồng thời trao đổi kỹ với sản phụ và gia đình về nguyện vọng cũng như các nguy cơ có thể xảy ra.

“Nếu nhiễm trùng xuất hiện, dù chưa chuyển dạ trở lại cũng buộc phải chấm dứt thai kỳ để bảo đảm an toàn cho mẹ” - BS Trung nhấn mạnh.

Bé gái ra đời nặng 1.8 kg, non tháng nhưng tiến triển tốt. Ảnh: BVCC

Trong quá trình điều trị, khi xuất hiện cơn gò nhẹ, ê-kíp cân nhắc rất kỹ việc cắt gò. Với những trường hợp song thai thụ tinh trong ống nghiệm, một thai đã sinh, thai còn lại không có diễn tiến chuyển dạ rõ ràng, bệnh viện thường ưu tiên kéo dài thai kỳ nếu điều kiện cho phép. May mắn là sản phụ chỉ có cơn gò nhẹ, đáp ứng với điều trị nội khoa, không ghi nhận nhiễm trùng, cổ tử cung dần đóng lại.

Sau hơn một tuần ổn định, sản phụ được cho xuất viện nhưng vẫn được theo dõi rất sát, giữ liên lạc thường xuyên và tái khám đúng hẹn. Trong suốt quá trình này, các bác sĩ phối hợp chặt chẽ với dược sĩ lâm sàng để lựa chọn kháng sinh phù hợp, kiểm soát hiệu quả tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục.

“Kết quả cuối cùng là thai kỳ được kéo dài hơn 8 tuần – vượt xa những gì y văn thường ghi nhận. Đây là thành quả của sự kiểm soát tốt nhiễm trùng, theo dõi sát diễn tiến chuyển dạ, sự kiên trì của ê-kíp điều trị và đặc biệt là ý chí rất lớn của người mẹ”, BS Trung chia sẻ.

Rạng sáng 6-1-2026, chị N sinh bé gái nặng 1.8 kg. Bé non tháng nhưng tiến triển tốt, được chăm sóc tại khoa Sơ sinh và xuất viện ngày 13-1.

Theo BS Trung, điểm mấu chốt giúp em bé có cơ hội sống chính là sự đồng thuận, quyết tâm của sản phụ và gia đình, cùng sự thận trọng, phối hợp đa chuyên khoa của đội ngũ y tế, luôn đặt an toàn của mẹ lên trên hết, đồng thời nỗ lực tối đa để giữ lại cơ hội sống cho thai nhi.

Thành công này là dấu mốc chuyên môn quan trọng, khẳng định năng lực xử trí ca bệnh phức tạp, hiếm gặp của đội ngũ y tế Bệnh viện Từ Dũ.