Cứu sản phụ mang song thai bị sa dây rốn cực nguy hiểm 29/08/2025 13:33

(PLO)- Ca phẫu thuật cấp cứu sản phụ bị sa dây rốn cực nguy hiểm được bác sĩ thực hiện trong khoảng 10 phút, 2 bé gái chào đời an toàn.

Ngày 29-8, tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết vừa thực hiện phẫu thuật cấp cứu, cứu sống sản phụ bị sa dây rốn cực kỳ nguy hiểm.

Sản phụ là PTNA, 22 tuổi, ngụ xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, mang song thai 36 tuần nhập viện khoảng 2 giờ ngày 24-8.

Khi vào viện, sản phụ ở trong tình trạng vỡ ối, cổ tử cung mở 3cm, dây rốn sa giữa 2 chân của sản phụ, tim thai không nghe được trên máy Monitor, tim thai đã đập rời rạc.

Sản phụ mang song thai bị sa dây rốn được phẫu thuật cấp cứu kịp thời. Ảnh: PV

Chỉ sau khoảng 5 phút vào viện, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã huy động các y, bác sĩ khẩn trương và sẵn sàng tiến hành phẫu thuật lấy thai cho sản phụ.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 10 phút, 2 bé gái chào đời an toàn, cân nặng mỗi bé đạt 2,6 kg và được chuyển đến khoa Nhi sơ sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Theo bác sĩ Hà Mạnh Hùng, khoa Sản 3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, theo quy định, sản phụ có chỉ định mổ lấy thai thường phải nhập viện tối thiểu 4 giờ để kịp khai thác bệnh sử, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng.

Tuy nhiên với trường hợp sản phụ PTNA, khi được đưa đến bệnh viện đã ở trong tình trạng rất nguy hiểm, nếu chờ hoàn tất thủ tục hành chính nguy cơ mất thai nhi rất lớn.

Ê-kíp trực đã quyết định thực hiện mổ tối khẩn cấp, "ngược quy trình nhưng đúng lương tâm" khi sản phụ chưa có giấy nhập viện và chưa kịp làm xét nghiệm.

Các bé sơ sinh sau phẫu thuật có sức khỏe tốt và đã được xuất viện. Ảnh: PV

Sau 5 ngày hậu phẫu, tình trạng sức khỏe của sản phụ ổn định và được cho xuất viện, 2 em bé tiếp tục được theo dõi tại khoa Sơ sinh.