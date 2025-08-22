Cận cảnh dàn khí tài 'khủng' trong buổi tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình 22/08/2025 16:33

(PLO)- Trong đêm tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình, những bước chân thẳng tắp cùng dàn vũ khí, khí tài trong âm vang hành khúc và ánh mắt tự hào của chiến sĩ đã tái hiện khí phách ngàn đời của dân tộc Việt Nam

Tối 21-8, hơn 16.000 người thuộc các khối quân đội, công an cùng dàn khí tài đã tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những bước chân hào hùng trên Quảng trường Ba Đình

Đây là buổi tổng hợp luyện đầu tiên các khối lực lượng vũ trang trên Quảng trường Ba Đình sau nhiều tháng miệt mài luyện tập.

Âm vang tiếng bước chân hòa cùng giai điệu hùng tráng, làm rung động trái tim hàng triệu người đang hướng về Ba Đình.

Từng ánh mắt, gương mặt chiến sĩ rực sáng niềm tự hào khi tham gia một sự kiện trọng đại của đất nước.

Quảng trường Ba Đình đêm nay không chỉ là nơi diễn tập, mà là biểu tượng sức mạnh và niềm tin của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Các khối chiến sĩ công an nhân dân tự tin, đầy khí thế đi qua lễ đài.

Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh tham gia buổi tổng hợp luyện.

Khoảng 160 nghệ sĩ của các nhà hát thuộc Thành phố Hà Nội sẽ tham gia diễu binh, diễu hành trong Khối 54 dân tộc Việt Nam.

Chiêm ngưỡng dàn vũ khí, khí tài trong tổng hợp luyện diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Trong đêm tổng hợp luyện diễu binh, đều được người dân mong chờ là dàn khí tài hiện đại được tái hiện sau 40 năm tại Quảng trường Ba Đình.

Xe chiến đấu bộ binh thuộc lực lượng Tăng thiết giáp di chuyển hiên ngang, khẳng định khả năng cơ động, hỏa lực mạnh và bảo vệ tốt.

Bên cạnh đó, các tổ hợp pháo phòng không cải tiến, hệ thống tên lửa tầm thấp do Việt Nam chế tạo cũng xuất hiện đồng bộ.

Các phương tiện thông tin chỉ huy hiện đại tích hợp công nghệ số góp phần nâng cao năng lực tác chiến hợp đồng.

Những khí tài này là minh chứng rõ nét cho phương châm “tự lực, hiện đại, lưỡng dụng”, làm chủ công nghệ, từng bước hiện đại hóa lực lượng.

Không chỉ phục vụ chiến đấu, nhiều thiết bị còn ứng dụng hiệu quả trong kinh tế, cứu hộ, cứu nạn.

Các tổ hợp tên lửa, khí tài hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, phiên bản do Việt Nam hiện đại hóa từ hệ thống tên lửa phòng không S-125M, có khả năng cơ động, độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu cao trong môi trường tác chiến hiện đại.