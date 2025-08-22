Cận cảnh dàn khí tài 'khủng' trong buổi tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình

(PLO)- Trong đêm tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình, những bước chân thẳng tắp cùng dàn vũ khí, khí tài trong âm vang hành khúc và ánh mắt tự hào của chiến sĩ đã tái hiện khí phách ngàn đời của dân tộc Việt Nam
Tối 21-8, hơn 16.000 người thuộc các khối quân đội, công an cùng dàn khí tài đã tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Những bước chân hào hùng trên Quảng trường Ba Đình
Quảng trường Ba Đình đêm nay không chỉ là nơi diễn tập, mà là biểu tượng sức mạnh và niềm tin của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Chiêm ngưỡng dàn vũ khí, khí tài trong tổng hợp luyện diễu binh tại Quảng trường Ba Đình
Các tổ hợp tên lửa, khí tài hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Với dàn vũ khí, khí tài hiện đại trong lễ diễu binh sẽ là thông điệp cho hòa bình, kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc.