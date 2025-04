Cảnh sát đột kích bắt Nguyễn Bá Khánh cầm đường dây buôn bán ma túy 20/04/2025 09:36

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh do Nguyễn Bá Khánh cầm đầu tại Hà Nội, đưa ma túy về Thanh Hóa tiêu thụ.

Ngày 20-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma tuý liên tỉnh do Nguyễn Bá Khánh (36 tuổi, ngụ ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa) cầm đầu.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện đường dây buôn bán ma túy trái phép liên tỉnh, có tổ chức do Nguyễn Bá Khánh cầm đầu, chuyên cung cấp các loại ma túy tổng hợp từ Hà Nội về tỉnh Thanh Hóa tiêu thụ.

Nhận định đây là đường dây mua bán ma túy trái phép phức tạp, hoạt động liên tỉnh với nhiều thủ đoạn tinh vi, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian ngắn, công an phát hiện Nguyễn Bá Khánh thường xuyên ra Hà Nội, thuê ở tại các nhà nghỉ, khách sạn hạng sang để điều hành đường dây buôn bán ma túy.

Khi có khách mua ma túy, Khánh trực tiếp liên hệ với những đầu mối bán ma túy tại Hà Nội để lấy ma túy, sau đó chia ma túy thành các gói nhỏ, gửi theo đường xe khách về Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, các “đàn em” của Khánh nhận ma túy tại xe khách rồi giao cho những người mua.

Để che giấu, gây khó khăn đối với các lực lượng chức năng, những người trong đường dây mua bán mua túy thường liên lạc với nhau qua tài khoản ảo trên các ứng dụng mạng xã hội, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để giao dịch mua bán ma túy.

Các nghi can trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh do Nguyễn Bá Khánh cầm đầu.

Sau khi xác định thủ đoạn, quy luật hoạt động của đường dây trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đột kích, khám xét đồng loạt tại bốn địa điểm ở Hà Nội mà Nguyễn Bá Khánh và đồng bọn tổ chức mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an bắt giữ bảy người là Nguyễn Bá Khánh, Lê Đình Lâm, Đoàn Bảo Duy, Lê Thế Nam, Lê Đình Trung, Lê Văn Tường (đều ngụ Thanh Hóa) và Lê Thị Huyền Trang (ngụ tỉnh Yên Bái).

Công an thu giữ nhiều tang vật như hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.