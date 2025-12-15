Cầu Cần Thơ 2 dài 18 km, 6 làn xe dự kiến được đầu tư gần 30.000 tỉ đồng 15/12/2025 14:41

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2, nằm trên địa phận tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Theo đề xuất, dự án có chiều dài khoảng 18 km, bao gồm phần cầu và đường dẫn hai đầu cầu. Điểm đầu dự án kết nối nút giao Chà Và hiện hữu, đồng thời là điểm cuối dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ phía tỉnh Vĩnh Long; điểm cuối giao với đường nối Quốc lộ 91 - Nam Sông Hậu, cũng là điểm đầu dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang.

Cầu Cần Thơ 2 vượt luồng chính sông Hậu, được thiết kế với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, bề rộng mỗi làn 3,75 m. Cầu chính dự kiến sử dụng kết cấu dây văng và không bố trí làn dừng xe khẩn cấp nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư.

Hướng tuyến xây dựng cầu Cần Thơ 2. Ảnh: BALDA Mỹ Thuận

Phần đường dẫn hai đầu cầu gồm đoạn cao tốc dài khoảng 15 km, kết hợp cải tạo nút giao Chà Và và nút giao IC2. Trên tuyến bố trí một số cầu trung và cầu nhỏ, được thiết kế theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc 100 km/h và có làn dừng xe khẩn cấp theo tiêu chuẩn cao tốc.

Về hướng tuyến, cầu đường bộ được đề xuất đi trùng tim với tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ theo quy hoạch, trong đó đường bộ bố trí ở tầng trên, đường sắt ở tầng dưới. Sau khi vượt sông Hậu vào địa phận phường Hưng Phú (TP Cần Thơ), tuyến bám theo tim quy hoạch các trục đường 1A, đi trên cao để vượt qua khu vực quy hoạch công nghiệp Hưng Phú và đô thị Nam Cần Thơ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 29.525 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp và thiết bị khoảng 21.238 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án và tư vấn khoảng 2.124 tỉ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 2.653 tỉ đồng; phần còn lại là chi phí dự phòng.

Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào năm 2027 và hoàn thành toàn bộ, đưa vào khai thác sử dụng sau khoảng 5 năm xây dựng.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 là một đoạn tuyến quan trọng, kết nối tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ - Cà Mau, thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông và là một trong hai tuyến trục dọc chính của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, tuyến này còn kết nối hai tuyến cao tốc trục ngang gồm Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Việc đầu tư xây dựng mới cầu Cần Thơ 2 được xác định có vai trò góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, khu đô thị mới và các đầu mối giao thông quan trọng như cảng hàng không, cảng sông, cảng biển trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau.

Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A, bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Cầu Cần Thơ 2 cũng được xác định là mảnh ghép cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò là trục xương sống trong vận tải hàng hóa, hành khách khối lượng lớn với tốc độ cao, bảo đảm sự kết nối thuận lợi với các cảng biển, khu đô thị lớn, khu công nghiệp, cảng cạn và hệ thống logistics của toàn vùng.