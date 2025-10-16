Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 16/10/2025 19:06

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh này.

Ngày 16-10, HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Nguyễn Thanh Hà năm nay 44 tuổi, quê TP Hải Phòng. Ông Hà có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý công, cử nhân hành chính học.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND tỉnh (thứ ba từ trái qua). Ảnh: XH

Trước khi làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Hà từng giữ các chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Khánh Hòa biểu quyết thông qua nghị quyết cho thôi giữ chức ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Xuân Ninh, nguyên Giám đốc Sở Công Thương; ông Lê Phạm Quốc Vinh, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh do chuyển công tác khác.

Đồng thời, HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương.