Ông Lâm Đông được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa 16/10/2025 16:13

Chiều 16-10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã bầu ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, với với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý, nhất trí thông qua.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ hai phải qua). Ảnh: XH

Ông Lâm Đông (54 tuổi, quê phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; cử nhân sư phạm tiếng Anh, cử nhân giáo dục chính trị.

Cùng ngày, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu ông Lữ Thanh Hải, Chủ tịch HĐND phường Nha Trang giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hiện, HĐND tỉnh Khánh Hòa có một Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch HĐND là bà Phạm Thị Xuân Trang và ông Lữ Thanh Hải.