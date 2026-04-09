Chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới 09/04/2026 12:35

(PLO)- Nhấn mạnh đây là cuộc họp đầu tiên sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 được kiện toàn, Thủ tướng yêu cầu các thành viên khẩn trương bắt tay ngay vào công việc.

Sáng 9-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Tại cuộc họp, các đại biểu xem xét nhiều nội dung quan trọng: Chương trình hành động thực hiện Kết luận 18-KL/TW về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, nợ công, đầu tư trung hạn 5 năm 2026 - 2030; tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng; Quy chế làm việc của Chính phủ và kiện toàn các ban chỉ đạo liên quan đến khoa học công nghệ, Đề án 06.

Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là cuộc họp đầu tiên ngay sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 được kiện toàn. Trong bối cảnh công việc nhiều và cấp bách, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương bắt tay ngay vào việc.

Đối với chương trình hành động thực hiện Kết luận 18-KL/TW, Thủ tướng nêu rõ Kết luận của Trung ương đã chỉ rõ các quan điểm, mục tiêu và giải pháp.

Do đó, Chính phủ phải cụ thể hóa bằng các phần việc cho từng bộ, ngành, địa phương, phân công rõ nhiệm vụ, lộ trình để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Ảnh: TTXVN

Về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, Thủ tướng cho biết trước đây các bộ, ngành đã xử lý vướng mắc cho hơn 1.000 dự án tại 5 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, qua rà soát, hiện cả nước vẫn còn khoảng 1.500 dự án đang gặp vướng mắc.

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính phối hợp với các đơn vị, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền. Đồng thời, xin ý kiến mở rộng phạm vi xử lý vướng mắc để đưa các nguồn lực vào phục vụ phát triển, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.