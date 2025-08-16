Chia sẻ hình ảnh của nghệ sĩ khi chưa được đồng ý có thể bị phạt 16/08/2025 13:30

(PLO)- Luật sư cảnh báo việc đăng tải hình ảnh hoặc thông tin đời sống riêng tư của nghệ sĩ khi chưa được sự đồng ý hợp pháp có thể vi phạm pháp luật.

Mạng xã hội xôn xao vì những tấm ảnh của hai nghệ sĩ xuất hiện tại nhà riêng. Đáng nói, từ góc chụp cho thấy những tấm ảnh được chụp lén.



Xin hỏi, việc chụp lén, lan truyền hình ảnh và thông tin đời tư của nghệ sĩ có bị xử lý theo quy định pháp luật?

Bạn đọc Minh Minh (TP.HCM)

Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Theo BLDS, hành vi đăng tải và chia sẻ thông tin, hình ảnh về đời sống riêng tư của nghệ sĩ mà chưa được sự đồng ý của họ có thể vi phạm quyền về đời sống riêng tư và quyền đối với hình ảnh.

Theo Điều 38, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Bên cạnh đó, theo Điều 32, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo Điều 101 Nghị định 15/2020, hành vi chụp lén tự ý đăng ảnh người khác lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Mức phạt tiền này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Đồng thời, Bộ luật Dân sự 2015 quy định uy tín, danh dự, nhân phẩm của công dân được pháp luật bảo vệ. Nếu cá nhân bị lộ hình ảnh, thông tin ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm hoặc thiệt hại khác thì có thể yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai, yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện lên Tòa án theo quy định pháp luật để yêu cầu bồi thường.

Ngoài ra, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.