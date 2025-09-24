Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga chuẩn bị thăm Việt Nam 24/09/2025 19:03

(PLO)- Quan hệ Việt Nam – Liên bang nga đã phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao cho đến kinh tế - thương mại, hợp tác đầu tư...

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Đuma Quốc gia Nga từ ngày 28 đến 29-9-2025.

Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin. Ảnh: Nhân Dân

Quan hệ Việt Nam – Liên bang nga đã phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực trong những năm gần đây.

Trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nga ngày càng được củng cố thông qua chuyến thăm các cấp, nhất là cấp cao cũng như thông qua các cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược thường niên như Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng... Việt Nam và Nga phát triển quan hệ trên tất cả các kênh và các lĩnh vực, từ kênh đảng, chính phủ, quốc hội đến hợp tác giữa các tỉnh, thành và đối ngoại nhân dân.

Các chuyến thăm cấp cao được hai nước thực hiện khá thường xuyên, tạo ra những chuyển biến quan trọng trong các lĩnh vực hợp tác. Mới đây, trong chuyến thăm lần thứ năm tới Việt Nam của Tổng thống Nga V. Putin (năm 2024), hai nước đã thông qua Tuyên bố chung và ký kết 11 văn kiện hợp tác giữa chính phủ, bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước. Chuyến thăm này của Tổng thống Nga V. Putin tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Ngoài những lĩnh vực hợp tác song phương, lãnh đạo hai nước thông qua các cuộc gặp chính thức tại mỗi nước và bên lề các hội nghị, các diễn đàn, tổ chức quốc tế... bàn thảo về các vấn đề chính trị - an ninh quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, tạo nên sự đồng thuận cao.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov khẳng định, Nga coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nga coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ thực chất với Việt Nam

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, Việt Nam và Nga duy trì cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật từ năm 1992 và được nâng cấp lên cấp Phó Thủ tướng từ năm 2011. Năm 2016, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN - EAEU FTA) mà Nga là thành viên có hiệu lực, giúp trao đổi thương mại giữa hai nước được duy trì trong thời gian qua. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 4,58 tỉ USD.

Về hợp tác đầu tư, phía Nga hiện có 199 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 990 triệu USD. Việt Nam có 16 dự án đầu tư tại Nga, tổng vốn đăng ký đạt 1,6 tỉ USD, đứng thứ 4 trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư.