Việt Nam – Liên bang Nga đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm 31/05/2025 08:05

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và dự Hội nghị quốc tế lần thứ 13 Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh, ngày 29-5, tại Thủ đô Moskva, Liên bang Nga, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có các cuộc hội đàm song phương với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Shoigu Sergey Kuzhugetovich và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Shoigu Sergey Kuzhugetovich.

Tại các cuộc hội đàm, trên tinh thần thẳng thẳn, cởi mở, hai Bên đã trao đổi sâu rộng những vấn đề mà hai Bên cùng quan tâm.

Phía Nga đánh giá cao chuyến thăm Liên bang Nga của Bộ trưởng Lương Tam Quang và coi đây là dấu mốc quan trọng nhằm tăng cường củng cố quan hệ hai Bên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich.

Nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên cơ sở tin cậy cao, hiệu quả, kịp thời đáp ứng những đòi hỏi của tình hình hiện nay theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang và người đứng đầu Văn phòng Hội đồng An ninh, Bộ Nội vụ Liên bang Nga thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng chống các loại tội phạm cũng như những hoạt động giao lưu khác nhằm tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai Bộ; tích cực triển khai các văn bản hợp tác đã ký bằng những hoạt động cụ thể, hiệu quả và ngày càng thực chất hơn.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai Bên sớm ký kết “Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý, Bộ Công an Việt Nam và Tổng cục phòng chống tội phạm ma tuý, Bộ Nội vụ Nga” thay thế Bản ghi nhớ đã ký năm 2017 và “Kế hoạch thực hiện các hoạt động hợp tác chính giữa Việt Nam và Liên bang Nga về an ninh thông tin quốc tế giai đoạn 2026 – 2028”.

Hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh thông tin quốc tế” đã ký kết năm 2018.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

* Bên lề Hội nghị quốc tế lần thứ 13 Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam cũng đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo cấp cao an ninh các nước Belarus, Trung Quốc, Nicaragua và Cuba để trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, khủng bố, đối phó với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.