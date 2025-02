Chứng khoán Việt đón vận hội mới trong năm 2025

Sáng nay 5-2, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) tổ chức lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Ất Tỵ 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết năm 2024, nhờ những nỗ lực không ngừng của Nhà nước trong việc huy động nguồn lực và ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng GDP trên 7%.

"Điều này đã góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam có mức tăng trưởng trên 12% trong năm qua. Để duy trì đà tăng trưởng này, chúng ta tiếp tục xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Các quy định cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện và thực thi nghiêm minh để đảm bảo một sân chơi công bằng cho tất cả nhà đầu tư.

Điều này sẽ giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán" - ông Chi nói.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2025 dự báo có nhiều thách thức từ kinh tế thế giới và địa chính trị, Việt Nam vẫn có cơ hội đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP đã đề ra, nhờ những giải pháp quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ lực của các bộ ngành, địa phương. Điều này sẽ tạo động lực tích cực cho thị trường chứng khoán phát triển.

"Năm 2024, nhờ vào những nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Với triển vọng nâng hạng thị trường trong thời gian tới, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, tạo điều kiện cho thị trường phát triển mạnh mẽ trong năm 2025 và những năm tiếp theo" - bà Phương nói.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà, quyền Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), năm qua dù nền kinh tế trong nước và vĩ mô thế giới còn có nhiều yếu tố chưa ổn định, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ, nền kinh tế vĩ mô Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 7,09%. Mức tăng trưởng này vượt kế hoạch đề ra và hoạt động của các doanh nghiệp cũng đi vào ổn định. Kết thúc năm 2024, thanh khoản thị trường cổ phiếu Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, sau thị trường Thái Lan và Singapore.

"Năm 2025 là năm bản lề quan trọng đánh dấu 25 năm thành lập và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong 24 năm qua, đồng thời triển khai các giải pháp, hoạt động phù hợp với chương trình hành động của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) để thực hiện chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, sẵn sàng cho việc nâng hạng thị trường vào năm 2025" - bà Việt Hà nhấn mạnh.

Kết thúc năm 2024, chỉ số VN Index đạt 1.266,78 điểm tăng 12,1% so với cuối năm 2023, tăng 14,8% so với cuối năm 2020 (giai đoạn 20 năm) và gấp 2,2 lần so với cuối năm 2015 (giai đoạn 15 năm).

Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 5,21 triệu tỉ, tăng 14,3% so với cuối năm 2023; tăng 27,6% so với cuối năm 2020 (giai đoạn 20 năm); gấp 4,5 lần so với cuối năm 2015 (giai đoạn 15 năm).

Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng thị trường cũng đã có nhiều cải thiện, giá trị giao dịch bình quân năm 2024 đạt 18.685 tỉ đồng/ngày tăng 22,4% so với năm 2023; gấp 3 lần so với năm 2020; gấp 9,5 lần so với năm 2015.

Khối lượng giao dịch bình quân năm 2024 đạt 781,8 triệu chứng khoán tăng 0,8% so với năm 2023; gấp 2,3 lần so với năm 2020; gấp 6,9 lần so với năm 2015.