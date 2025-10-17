Chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an 17/10/2025 19:29

(PLO)- Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành TPDN và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đối với 67 tổ chức phát hành (TCPH) gồm 5 ngân hàng TMCP, 37 công ty cổ phần, 25 công ty TNHH. Các doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như ngân hàng, bất động sản, sản xuất điện, thương mại tổng hợp, xây dựng và lĩnh vực khác.

Thanh tra tại Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và các công ty con cho thấy CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) không có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 về điều kiện phát hành TPDN và hồ sơ phát hành TPDN; 9 tổ chức phát hành khác thực hiện chưa đúng quy định về hồ sơ phát hành, trong đó Tập đoàn No Va và Công ty Unity vi phạm nội dung phương án phát hành thiếu thông tin, không cụ thể về chương chính/dự án theo quy định...

“Do phạm vi cuộc thanh tra, tính chất, mức độ phức tạp của các hành vi, thủ đoạn vi phạm trong các giao dịch có thể gây hậu quả, rủi ro cho nhiều trái chủ và cho xã hội; CTCP Kinh doanh Nhà Nova không thuộc đối tượng thanh tra nên Thanh tra Chính phủ không kiểm tra, xác minh mục đích, bản chất các giao dịch; Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin vụ việc tại Tập đoàn No Va và 4 công ty thành viên (Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng, CTCP Lucky House, Cty TNHH Thành phố Aqua và Công ty Unity) và vụ việc vi phạm trong sử dụng tiền TPDN có dấu hiệu sai mục đích tại Tập đoàn No Va sang Bộ Công an để được xem xét, xử lý”, Thanh tra Chính phủ xác định.

Novaland phản hồi về kết luận thanh tra

Phản hồi ngay về kết luận thanh tra, Novaland cho biết ngày 5-8-2025, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận Thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 67 tổ chức phát hành, giai đoạn 1-1-2015 đến 30-6-2023, trong đó có đề cập đến nhóm Tập đoàn Novaland và các công ty con (sau đây gọi chung là “Novaland”).

Theo Novaland, đây là các gói trái phiếu phát hành từ ngày 1-2-2015 đến 30-6-2023, tổng dư nợ tại thời điểm 30-6-2023 là 34.878 tỷ đồng. Sau quá trình tái cấu trúc trong năm 2024 – 2025, hiện phần lớn các gói trái phiếu này đã được Novaland tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi; và chỉ còn một vài gói còn tồn đọng dư nợ. Tổng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ tính đến 30-9-2025 là 19.559 tỷ đồng. Như vậy, Novaland đã tất toán được 15.319 tỷ đồng (chiếm gần 44% tổng dư nợ tại 30-6-2023).

Novaland cho biết, đối với 24 gói trái phiếu Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng, Novaland đã thanh toán và tất toán 15 gói trái phiếu với tổng giá trị ban đầu 7.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 57,7% tổng dư nợ ban đầu); cơ bản hoàn tất cơ cấu và gia hạn được 01 gói trái phiếu với tổng trị giá ban đầu 250 tỷ đồng; duy trì thanh toán đúng hạn 07 gói trái phiếu từ nguồn doanh thu hợp pháp của các dự án.

"Về nội dung trong Kết luận Thanh tra liên quan đến việc công bố thông tin phát hành các gói trái phiếu, Novaland khẳng định luôn chú trọng và nỗ lực ở mức cao nhất để tuân thủ, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật", Novaland thông tin.

Còn nhiều khuyết điểm vi phạm của các tổ chức

Theo Thanh tra Chính phủ, căn cứ tài liệu, báo cáo của các TCPH, các cơ quan, đơn vị có liên quan cho thấy, trong giai đoạn 2015-2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phát triển theo chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển cân bằng hơn giữa thị trường vốn với thị trường tín dụng ngân hàng, giảm áp lực huy động vốn cho kênh tín dụng ngân hàng

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã hội nhập ngày càng sâu rộng với thị trường khu vực và thế giới

Về thể chế, khung pháp lý về phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày càng được hoàn thiện từ cấp Luật, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước. Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020 được áp dụng từ 1-1-2021 đã quy định TPDN chỉ được phát hành và giao dịch cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. TPDN phát hành ra công chúng được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán và theo lộ trình phải có xếp hạng tín nhiệm khi chào bán TPDN...

Việc này nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trên thị trường TPDN, nhằm giảm thiểu các rủi ro của thị trường.

Sự phát triển của thị trường TPDN đã giúp các TCPH huy động vốn cho sản xuất kinh doanh; định hướng TCPH, các nhà đầu tư tập trung vào các khoản đầu tư trung, dài hạn thay vì gửi tiền tiết kiệm ngắn hạn; giảm bớt rủi ro cho các ngân hàng thương mại trong việc huy động vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn và nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình huy động vốn TPDN.

Một số doanh nghiệp, TCPH sử dụng nguồn vốn TPDN hiệu quả, đúng mục đích phục vụ việc phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch.

Bên cạnh các kết quả tích cực nêu trên, việc sử dụng nguồn tiền từ TPDN của doanh nghiệp, TCPH còn có những khuyết điểm, vi phạm; trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực TPDN vẫn còn một số tồn tại, bất cập...

Thanh tra Chính phủ xác định các vi phạm gồm: Vi phạm về điều kiện phát hành, thực hiện chưa đúng về nội dung phương án phát hành, thực hiện chưa đúng bản công bố thông tin, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về sử dụng nguồn tiền trái phiếu, vi phạm nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi...

Kiểm tra xử lý nhiều vi phạm trong kinh doanh BĐS

Liên quan đến kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm trong huy động vốn kinh doanh bất động sản, nhà ở của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong đó, tại tỉnh Đồng Nai là Dự án Khu đô thị Aqua City (Khu A2, A3) do Công ty TNHH thành phố AQUA làm chủ đầu tư; Phân khu 1 - Dự án Khu đô thị Dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng do Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Khang làm chủ đầu tư.

Tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) là Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (Dự án Nova World Phan Thiết) do Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận làm chủ đầu tư; Dự án Khu phức hợp du lịch sinh thái Mũi Yến do CTCP Mũi Yến làm chủ đầu tư.