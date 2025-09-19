Citi Fruit – Thương hiệu giỏ trái cây nhập khẩu sang trọng tại TP.HCM 19/09/2025 10:33

(PLO)- Tại TP.HCM, giỏ trái cây nhập khẩu ngày càng được ưa chuộng làm quà tặng thay cho hoa tươi nhờ mang ý nghĩa sức khỏe, sự tinh tế và tính thiết thực. Từ lễ, Tết, khai trương, tri ân đối tác đến thăm bệnh hay phúng viếng, giỏ trái cây luôn được ưu tiên bởi sự trang nhã và giá trị bền lâu.

Nắm bắt xu hướng này, Citi Fruit đã khẳng định uy tín và trở thành thương hiệu giỏ trái cây nhập khẩu được nhiều khách hàng tin chọn nhờ chất lượng và dịch vụ chu đáo.

Giỏ trái cây nhập khẩu – Món quà sang trọng và đầy ý nghĩa

Khác với những món quà tặng thông thường, giỏ trái cây nhập khẩu tại Citi Fruit (TP.HCM) không chỉ bắt mắt mà còn mang theo nhiều giá trị về sức khỏe và tinh thần, phù hợp cho nhiều dịp quan trọng.

● Giỏ trái cây kính viếng, giỗ chạp, đi chùa: Thay cho vòng hoa, thể hiện sự trang nghiêm, lòng thành kính.

● Giỏ trái cây thăm bệnh: Lời chúc mau khỏe, thiết thực và ý nghĩa.

● Giỏ trái cây cảm ơn: Thể hiện thành ý, để lại ấn tượng tốt đẹp với người nhận.

● Giỏ trái cây ngày lễ (8-3, 20-10, 20-11, Tết …): Gắn kết yêu thương, trao gửi tình cảm đến người thân.

● Giỏ trái cây khai trương, tân gia: Gửi lời chúc phát tài, phát lộc và may mắn.

Mỗi giỏ quà tại Citi Fruit đều được thiết kế thủ công, phối hợp hài hòa giữa trái cây nhập khẩu cao cấp và phụ kiện trang trí tinh tế, giúp giỏ quà vừa sang trọng vừa mang đúng thông điệp cho từng dịp tặng. Chính vì vậy, giỏ trái cây Citi Fruit luôn để lại ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Trái cây nhập khẩu – Chất lượng làm nên thương hiệu

Một trong những yếu tố giúp Citi Fruit ghi điểm trong lòng khách hàng chính là sự đa dạng và chất lượng vượt trội của trái cây nhập khẩu. Các loại trái cây từ Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nam Phi… đều được chọn lọc kỹ lưỡng, có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Những loại trái cây nhập khẩu cao cấp được ưa chuộng tại Citi Fruit:

● Táo Envy New Zealand – nổi tiếng toàn cầu, ngọt giòn, giàu dinh dưỡng, thích hợp làm quà biếu.

● Nho xanh Mỹ không hạt – giòn ngọt, tươi mới, phù hợp mọi lứa tuổi.

● Cherry Mỹ – tuyển chọn khắt khe, giàu dưỡng chất, hương vị ấn tượng.

● Kiwi vàng New Zealand – tăng cường đề kháng, tốt cho sức khỏe.

● Cam Úc, Quýt Úc – giàu vitamin C, tốt cho tim mạch và tiêu hóa.

● Dưa lưới Đài Loan – giòn ngọt, thanh mát, được nhiều khách hàng yêu thích.

Luôn đặt chữ “chất lượng” lên hàng đầu, Citi Fruit cam kết mang đến cho khách hàng trái cây nhập khẩu chất lượng cao, nói không với hàng kém chất lượng.

Citi Fruit – Địa chỉ mua giỏ trái cây nhập khẩu uy tín tại TP.HCM

Trong thị trường quà tặng ngày càng đa dạng, Citi Fruit đã khẳng định uy tín nhờ sự chuyên nghiệp và chất lượng trong từng sản phẩm. Đây là lý do vì sao nhiều khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp ở TP.HCM luôn tin tưởng lựa chọn Citi Fruit:

● Nguồn gốc rõ ràng: Trái cây nhập khẩu có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chọn lọc kỹ lưỡng.

● Mẫu mã & giá phong phú: Từ giỏ phổ thông đến cao cấp, phù hợp ngân sách từ 500.000đ đến vài triệu đồng.

● Thiết kế thủ công: Sang trọng, tinh tế, có kèm banner, thiệp theo yêu cầu.

● Dịch vụ nhanh chóng: Giao hàng nhanh chóng trong 1 giờ tại TP.HCM, đúng hẹn, tận tâm.

● Linh hoạt cho cá nhân & doanh nghiệp: Có hóa đơn VAT, ưu đãi cho đơn số lượng lớn.

Đặc biệt, Citi Fruit nhận thiết kế giỏ trái cây theo ngân sách riêng, giúp khách hàng vừa tiết kiệm vừa sang trọng, gửi gắm trọn vẹn tình cảm và thông điệp đến người nhận.