Clip ô tô lao 'như bay' trước khi đâm 2 xe máy rồi rơi xuống sông 13/07/2025 23:21

Chiều 13-7, trên quốc lộ 46A (đoạn qua cầu Thiên Đường, xã Vạn An, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn xe ô tô tông 2 xe máy rồi rơi xuống sông Cụt. Vụ tai nạn làm hai người đi trên xe máy tử vong, một người đi trên xe ô tô đang mất tích. Nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hai nạn nhân bị tử vong là chú và cháu (cùng trú Nghệ An) đi trên một xe máy.

Camera hành trình xe của người đi đường ghi được khoảnh khắc trước khi xe ô tô đâm 2 xe máy rồi lao lật xuống sông. Hiện chiếc xe đã được cẩu lên và lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang nỗ lực tìm nạn nhân mất tích dưới sông Cụt (xã Vạn An).