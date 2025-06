Cơ bản hoàn tất việc sáp nhập Công an TP Đà Nẵng và Quảng Nam 17/06/2025 11:51

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1-7, đảm bảo các công việc vận hành thuận lợi.

Ngày 17-6, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Phụ trách Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi gặp mặt kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam với sự tham gia của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đang công tác trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng báo chí trong quá trình phát triển thành phố cũng như phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tuyên truyền đến người dân và phản ánh những tiêu cực trong xã hội.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Phụ trách Công an TP Đà Nẵng chúc mừng kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Đại Đồng gửi lời cảm ơn và mong muốn các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục đồng hành, phối hợp tốt hơn nữa cùng lực lượng công an nhân dân để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trước thềm sáp nhập hai địa phương TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Phụ trách Công an TP Đà Nẵng chia sẻ: Việc sát nhập đã được công an hai địa phương thảo luận thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức lại Công an TP Đà Nẵng theo mô hình mới sau sáp nhập.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được thực hiện căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành không bị gián đoạn, các nội dung công tác được triển khai đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả.

Ban Chỉ đạo sẽ là đầu mối xây dựng phương án tổ chức lại các phòng, ban chức năng, rà soát cán bộ, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác; xây dựng phương án bố trí nơi ăn, ở của cán bộ, chiến sĩ sau sáp nhập và đảm bảo duy trì ổn định an ninh trật tự trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam họp bàn về sát nhập.

Tính đến nay, việc sắp xếp nhân sự, trụ sở cũng như phương án của các công an xã, phường cơ bản đã được hoàn thiện.

Dự kiến ngày 1-7 tới đây, Công an TP Đà Nẵng mới sẽ hoạt động thuận lợi.

“Với dân số tăng gấp ba, diện tích rộng gấp 10 lần trước khi sát nhập, Đà Nẵng mới sẽ có nhiều điểm mới. Vì vậy, việc phối hợp giữa lực lượng công an cùng cơ quan báo chí cần phải chặt chẽ hơn nữa, Công an TP Đà Nẵng sẽ luôn phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng với báo chí”, Đại tá Nguyễn Đại Đồng nói.