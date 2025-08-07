Có gì đặc biệt tại T&T City Millennia, nơi đại nhạc hội lớn bậc nhất phía nam Sài Gòn sắp diễn ra? 07/08/2025 16:28

(PLO)- Không chỉ là khu đô thị mới phía Nam Sài Gòn, T&T City Millennia đang vươn mình thành điểm đến văn hóa - du lịch - giải trí, nơi khơi dậy tinh thần khám phá, tựa hành trình chinh phục những miền đất mới.

Ngày 9-8 tới đây, đại nhạc hội với chủ đề “Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới” do T&T Group tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh).

Những trải nghiệm có một không hai tại đại nhạc hội

Theo tiết lộ từ Ban tổ chức, đây là một đại nhạc hội chưa từng có tại khu vực cửa ngõ phía Nam Sài Gòn, hứa hẹn bùng nổ với âm nhạc, ánh sáng và sự tham gia của những ngôi sao tên tuổi hàng đầu trong làng nhạc Việt. Đặc biệt, đến với sự kiện, khán giả sẽ có được những trải nghiệm chưa từng có trước đây.

Trước hết, phải kể đến màn trình diễn ánh sáng đỉnh cao được ekip dàn dựng công phu. Trên bầu trời đêm của Cần Giuộc, công chúng sẽ được chứng kiến màn trình diễn drone quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Tây Ninh.

Theo đó, 1.000 drone sẽ đồng loạt cất cánh để tái hiện trên nền trời Thành phố Thiên niên kỷ những biểu tượng rực rỡ về vẻ đẹp của văn hóa, con người Tây Ninh nói riêng, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

"Màn trình diễn sẽ biến cả vùng trời đêm tại T&T City Millennia trở thành sân khấu panorama với tầm nhìn 360 độ, nhằm đem đến màn trình diễn mãn nhãn nhất cho công chúng”, đại diện ekip sản xuất nhấn mạnh.

Không dừng lại ở đó, tại đại nhạc hội, công nghệ trình diễn đa tầng cũng sẽ được áp dụng, nhằm mở rộng tối đa trải nghiệm của khán giả. Ở tầng cao nhất, toàn bộ bầu trời đêm đại đô thị hóa thành nơi ánh sáng và pháo hoa cùng giao hòa để kể lại câu chuyện của lịch sử, văn hóa. Tầng “sân khấu” đầu tiên cũng tượng trưng cho tầm nhìn, khát vọng hướng tới tương lai thịnh vượng, dựa trên mạch nguồn di sản ngàn năm.

Đáng chú ý hơn, dù là một bữa đại tiệc âm nhạc, ánh sáng, nhưng “Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới” mở cửa miễn phí cho công chúng tham gia.

Định vị thành phố lễ hội mới phía nam Sài Gòn

Đại nhạc hội lớn nhất tháng 8 khu vực Tây Ninh được tổ chức tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia, điểm nhấn phồn hoa mới phía Nam Sài Gòn. Không chỉ là một khu đô thị đơn thuần, T&T City Millennia của Tập đoàn T&T Group còn đang dần được định vị trở thành thành phố lễ hội.

Dự án sở hữu vị trí tam cận lý tưởng: cận thị, cận giang, cận lộ.

T&T City Millennia có quy mô hơn 267 ha, quy hoạch như một đô thị tích hợp hiện đại mang linh hồn sông nước miền Tây và tinh thần của đô thị thế hệ mới. Dự án cung cấp hơn 9.000 sản phẩm đa dạng gồm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn và căn hộ cao tầng, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn.

Toạ lạc tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, dự án thừa hưởng vị trí kết nối thuận tiện bậc nhất khu vực. Chỉ mất 30 phút di chuyển, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các khu vực trung tâm TP. HCM như Phú Mỹ Hưng, phường Sài Gòn hay các khu công nghiệp lớn Long Hậu, Hiệp Phước... Vị trí liền kề TP.HCM cũng mở ra tiềm năng phát triển dài hạn nhờ nằm trong vùng động lực của Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và các dự án giao thông chiến lược khác.

Không chỉ là trung tâm kết nối, T&T City Millennia còn sở hữu vị trí “tam cận” lý tưởng: cận giang, cận thị, cận lộ - một tiêu chí được ưa chuộng lâu đời trong chọn lựa nơi an cư của người Việt. T&T City Millennia vì thế không chỉ thuận tiện về mặt giao thông, mà còn có lợi thế lớn về phong thủy cũng như tiềm năng tăng giá.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của dự án là không gian phố đi bộ chủ đề Millennia Journey - Hành trình Thiên niên kỷ, tái hiện biểu tượng giao thương lịch sử theo dấu chân Marco Polo thông qua ngôn ngữ của ánh sáng, chuyển động và công nghệ hiện đại.

Song song với đó, Dòng sông Ánh sáng, công trình kết hợp giữa mỹ thuật, công nghệ và yếu tố sông nước bản địa, trở thành trục cảnh quan trung tâm mang tính biểu tượng.

Là điểm nhấn nổi bật của Giai đoạn 1, tuyến phố đi bộ Millennia Journey và Dòng sông Ánh sáng được kiến tạo như Trung tâm văn hóa - giải trí mới tại Tây Ninh, nơi hội tụ tinh thần văn hóa bản sắc, công nghệ tiên tiến và khát vọng hội nhập.

