Cô giáo bị ung thư phải đi biệt phái: Ung thư mức nào là bệnh hiểm nghèo? 22/09/2025 07:50

(PLO)- Cô giáo bị ung thư phải đi biệt phái và hiểu mức độ ung thư là bệnh hiểm nghèo.

Ngày 21-9, ông Lâm Nguyên Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn (xã biên giới Na Ngoi, tỉnh Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi đang làm thủ tục để chuyển cô giáo TTH trở về trường giảng dạy”.

Hoạt động tuyên truyền tăng cường phòng chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy và giảm thiểu nạn tảo hôn, hôn hôn nhân cận huyết thống tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn.

Trước đó, như đã đưa tin, đầu năm học 2025-2026, cô TTH có trong danh sách giáo viên phải đi biệt phái ra giảng dạy tại ngôi trường ở Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An)-cách trường cũ 35km. Cô H trình bày hoàn cảnh, bị ung thư phúc mạc và đã phải hóa trị hai năm nay, xin ở lại trường tiếp tục giảng dạy. Ngoài cô H, tại ngôi Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn cũng có hai giáo viên khác bị ung thư biệt phái sang trường khác.

Trong văn bản hướng dẫn biệt phái giáo viên của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An nêu: “Các đơn vị có thể chủ động xác định đối tượng ưu tiên chưa phải thực hiện biệt phái, trong đó có giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế là đối tượng ưu tiên số 1”.

Phía Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn cho rằng các giáo viên chưa phải mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chưa phải bệnh hiểm nghèo nên vẫn thuộc diện biệt phái.

Về việc có giải quyết cho hai giáo viên khác đang mắc ung thư trở về Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn? Ông Ngọc cho biết: “Cô H đã có đơn xin về trường, Sở GD&ĐT Nghệ An đã hướng dẫn chúng tôi làm tờ trình, còn hai giáo viên khác chưa có đơn xin về”.

Ông Ngọc cho rằng: “Cô H và hai cô giáo khác bị ung thư chưa phải bệnh hiểm nghèo. Nếu trong các văn bản kết luận ung thư là bệnh hiểm nghèo thì chúng tôi không đưa các cô (đang bị ung thư) biệt phái”.

Cổng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng “đã bị ung thư là hiểm nghèo rồi” và cần nhân văn, ưu tiên với các cô giáo đang mắc bệnh, đi biệt phái cần phải có sức khỏe đảm bảo.

Trả lời báo chí, một lãnh đạo Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết: Hiện nay, chưa có văn bản quy định thống nhất thế nào là bệnh hiểm nghèo và danh mục bệnh hiểm nghèo dùng chung cho tất cả các ngành mà nằm rải rác ở các lĩnh vực khác nhau, sử dụng cho những mục đích khác nhau.

Hiệu Trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn giải thích: Chúng tôi căn cứ theo Thông tư số 50/2024/TT-BYT ngày 31-12 -2024 của Bộ Y tế về Ban hành danh mục bệnh hiểm nghèo để các tổ chức, cá nhân tổ chức, vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đó, xác định các cô giáo chưa phải ung thư giai đoạn cuối chưa là bệnh nghèo.

Trích danh mục (ban hành kèm theo Thông tư số 50/2024/TT-BYT).

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết: “Quan điểm riêng của tôi cô giáo bị ung thư là bệnh hiểm nghèo và cần nhân văn, quan tâm giúp đỡ họ. Mức độ bệnh thì căn cứ theo Thông tư số 50/2024/TT-BYT ngày 31-12 -2024 của Bộ Y tế".

Theo danh mục bệnh hiểm nghèo để các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (ban hành kèm theo Thông tư số 50) thì "U ác tính có mã bệnh từ C00 đến C97 giai đoạn cuối".