Công an Điện Biên hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau bão số 5 27/08/2025 10:51

(PLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 và hoàn lưu sau bão, Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Để phòng ngừa tác động từ bão và hoàn lưu bão số 5, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã được quán triệt tinh thần “bốn tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Công an tỉnh Điện Biên tăng cường hỗ trợ người dân. Ảnh: CA tỉnh Điện Biên

Các đội công tác tăng cường phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng quân đội, biên phòng và các đơn vị chức năng tiến hành rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng; kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Phòng Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, chủ động phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thường xuyên xảy ra sạt lở đất đá.

Các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị chuyên dụng sẵn sàng xử lý khi có tình huống khẩn cấp. Công an các xã, phường bảo đảm quân số 100%, ứng trực 24/24h, sẵn sàng ra quân giúp đỡ nhân dân cứu người, di dời tài sản khi có tình huống xảy ra.

Các lực lượng ra quân hỗ trợ người dân. Ảnh: CA tỉnh Điện Biên

Công an tỉnh cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm khuyến cáo của cơ quan chức năng, không chủ quan trong mưa bão, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Công an tỉnh Điện Biên đã khẳng định quyết tâm cao nhất trong việc ứng phó với bão số 5 và hoàn lưu sau bão, đảm bảo an toàn cho nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.