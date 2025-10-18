Công an Lâm Đồng tổ chức workshop về an toàn trực tuyến 18/10/2025 18:17

(PLO)- Ngày 18-10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức workshop với chủ đề “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”.

Cán bộ Công an Lâm Đồng tuyên truyền kiến thức phòng chống nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng tới các sinh viên Đại học Yersin Đà Lạt

Chương trình nhằm hưởng ứng Công ước Hà Nội – công ước quốc tế đầu tiên của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tội phạm mạng, dự kiến ký kết tại Việt Nam trong thời gian tới.

Hơn 400 sinh viên, giảng viên và cán bộ nhà trường tham dự chương trình đã được phổ biến kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt thông tin, “bắt cóc trực tuyến” – những vấn đề nổi cộm thời gian gần đây. Các chuyên đề được trình bày sinh động, gắn với tình huống thực tế, giúp người học nâng cao nhận thức, sử dụng mạng xã hội an toàn và có trách nhiệm hơn.

Hoạt động này cũng mở đầu cho chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” do Công an tỉnh phát động, hướng tới bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Trước đó ngày 16-10, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã ra mắt Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC), đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh mạng, chủ động phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các mối đe dọa.