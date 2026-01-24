Công an phường Đông Hưng Thuận xử lý hàng loạt bãi xe, xóa quảng cáo 'bẩn' 24/01/2026 19:28

(PLO)- Trong đợt ra quân cao điểm, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã xử phạt hàng chục trường hợp lấn chiếm vỉa hè và bóc xóa hơn 1.000 tờ quảng cáo rao vặt.

Ngày 24-1, Công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), TP.HCM cho biết vừa phối hợp cùng Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp với Đội CSGT Tân Sơn Nhất kiểm tra xử lý các phương tiện dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Xử phạt hơn 54 triệu đồng

Theo Công an phường Đông Hưng Thuận, địa bàn phường có các tuyến đường huyết mạch như Trường Chinh, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá… vốn thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, họp chợ và trông giữ xe trái phép.

Đặc biệt, tình trạng phương tiện dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.

Công an phường Đông Hưng Thuận, kiểm tra xử lý nhiều vi phạm trong trật tự an toàn giao thông. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trong đợt ra quân từ ngày 15-1 đến ngày 23-1, lực lượng chức năng đã thực hiện 36 lượt tuần tra với 75 cán bộ chiến sĩ tham gia. "Công an phường đã lập biên bản vi phạm hành chính 72 trường hợp, tổng số tiền xử phạt là 54,4 triệu đồng" - đại diện Công an phường Đông Hưng Thuận thông tin.

Công an phường Đông Hưng Thuận kiểm tra, xử lý việc buôn bán hàng rong tự phát lấn chiếm vỉa hè ở đường Đông Hưng Thuận 2. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cụ thể, lực lượng chức năng đã xử lý 24 trường hợp bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường; 33 trường hợp dừng, đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông; 12 trường hợp sử dụng trái phép hè phố để bày bán hàng ăn uống, đặt biển hiệu.

Nhiều cửa hàng buôn bán quần áo ở các chợ cũng bị công an phường kiểm tra, xử lý vì để hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ngoài ra, công an còn xử lý 12 trường hợp điều khiển xe kéo theo vật khác và một trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Tang vật tạm giữ gồm một xe ba bánh, hai xe lôi và hai xe đẩy tay.

Đáng chú ý, tại các "điểm nóng" như cầu Tham Lương và cầu Chợ Cầu, tình trạng buôn bán lấn chiếm đến nay đã được giải quyết dứt điểm. Đại diện Công an phường Đông Hưng Thuận khẳng định: "Hiện nay không còn tình trạng buôn bán trên cầu, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan khu vực. Chúng tôi đã bàn giao lại cho các khu phố và đoàn thể tiếp tục giám sát, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm".

Công an phường Đông Hưng Thuận cũng lập biên bản vi phạm với nhiều trường hợp. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cũng qua công tác nắm tình hình, Công an phường đã kịp thời phát hiện, vận động ba hộ dân chuẩn bị dựng rạp đám cưới dưới lòng đường gây cản trở giao thông phải chấp hành đúng quy định, xin phép cơ quan chức năng trước khi sử dụng tạm thời một phần hè phố.

Xóa hơn 1.000 quảng cáo bẩn

Song song với việc xử lý vi phạm giao thông, Công an phường Đông Hưng Thuận đã huy động 182 người bao gồm lực lượng an ninh trật tự cơ sở, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tham gia bóc xóa các tờ rơi quảng cáo rao vặt sai quy định.

Công an cũng tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Lực lượng chức năng đã tập trung rà soát các tuyến đường trọng điểm như Trường Chinh, Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn, ĐHT02, TTN01... Kết quả đã bóc xóa 1.046 tờ quảng cáo "bẩn" dán trên các trụ điện, tường rào, góp phần khôi phục mỹ quan đô thị.

Công an cũng thực hiện tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Bên cạnh công tác xử lý trực tiếp, Công an phường phối hợp với Đội CSGT Tân Sơn Nhất tổ chức hai buổi tuyên truyền trực tiếp về Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ cho hơn 3.200 học sinh và giáo viên tại trường THCS-THPT Nam Việt và trường THPT Trường Chinh. Hệ thống loa phát thanh lưu động cũng hoạt động liên tục với 54 giờ phát thanh tại các khu dân cư, chợ, siêu thị để nâng cao ý thức người dân.

Việc tập trung xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông được công an phường Đông Hưng Thuận thực hiện nhiều ngày nay. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đặc biệt, trong đợt này, lực lượng Cảnh sát khu vực đã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng "SOS An ninh, trật tự". Đây là ứng dụng cho phép người dân gửi tin báo khẩn cấp về tai nạn, cháy nổ hoặc các vấn đề an ninh trực tiếp đến cơ quan công an.

Trong thời gian tới, Công an phường Đông Hưng Thuận tiếp tục việc kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đến nay, đã có 5.598 trường hợp kích hoạt ứng dụng và thông qua đó, công an đã tiếp nhận, xử lý nhanh chóng 20 tin báo từ quần chúng nhân dân.

Trong thời gian tới, Công an phường Đông Hưng Thuận sẽ tiếp tục phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, duy trì tuần tra tại các khu vực chợ truyền thống, chợ tự phát để đảm bảo đường thông hè thoáng, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh đô thị bền vững.