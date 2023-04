Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không nhấp vào đường link lạ

(PLO)- Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ để tránh bị cài đặt mã độc đánh cắp thông tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM yêu cầu người dân trình báo cơ quan công an gần nhất khi nhận được đường link lạ hoặc đối tượng thực hiện hành vi tán phát thông tin hàng loạt.

Theo Công an TP.HCM, riêng trong tháng 3-2023, trên phạm vi cả nước lực lượng công an ghi nhận tám vụ giả trạm BTS tán phát thông tin hàng loạt.

Mục đích chính của các đối tượng thực hiện hành vi tán phát thông tin có nội dung quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bị cấm và đặc biệt là lôi kéo, dẫn dụ người nhận tin nhắn truy cập vào website do các đối tượng tạo ra để cài mã độc đánh cắp thông tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM cũng cho biết, với cơ chế hoạt động phát sóng cường độ mạnh để kết nối các thiết bị điện thoại trong phạm vi phủ sóng sẽ gây ảnh hướng xấu đến sức khỏe của những người xung quanh, và trước hết là chính đối tượng vận hành.

Công an cũng chỉ ra các đối tượng phạm tội thường giả mạo tin nhắn thương hiệu của các tổ chức như BIDV, SCB, Momifone hoặc quảng cáo các đường link đồi trụy, dịch vụ mại dâm hay tán phát tin quảng cáo đánh bạc trực tuyến.

Việc tán phát thông tin hàng loạt này là hành vi xâm phạm trái phép vào mạng viễn thông, sẽ bị xử lý về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Công an TP.HCM cũng thông tin, hành vi này có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 12 năm.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ, Khi nhận được đường link người dân nên so sánh đường link do tin nhắn cung cấp và đường link trang Web chính thống của tổ chức, doanh nghiệp

Người dân cũng có thể tra cứu thông tin tên miền nghi vấn lừa đảo thông qua tổng đài 156 hoặc website tracuutenmien.gov.vn

Người dân khi nhận được tin nhắn có nội dung như trên hoặc thông tin liên quan đến đối tượng thực hiện hành vi tán phát thông tin hàng loạt thì khẩn trương trình báo cơ quan công an gần nhất để được xử lý.

Công an cảnh báo loại ma túy pha trộn thực phẩm, thuốc lá điện tử (PLO)- Trên địa bàn TP .HCM đã xuất hiện một số dạng ma túy mới nhắm vào học sinh , sinh viên gây chóng mặt, buồn nôn, ngất xỉu …

TỰ SANG