Công an xã sẽ sơ tuyển thí sinh thi vào trường công an 05/03/2025 18:38

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn Công an cấp xã hoàn thiện thủ tục sơ tuyển cho thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường Công an Nhân dân.

Ngày 5-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh Công an Nhân dân (CAND) năm 2024 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2025.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu của Bộ Công an, kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và điểm cầu các học viện, trường Công an Nhân dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị ghi nhận 17 ý kiến phát biểu của các đại biểu thuộc học viện, trường trong Công an Nhân dân.

Năm 2024, công tác tuyển sinh trong CAND đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về phương thức tổ chức, cấu trúc nội dung bài thi đánh giá, tổ hợp xét tuyển từ năm 2025 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường CAND đề nghị Cục Đào tạo và các đơn vị chức năng giữ tính ổn định để thuận lợi cho thí sinh, đồng thời sớm có hướng dẫn tuyển sinh, đặc biệt các phương thức để các cơ sở đào tạo và công an các địa phương triển khai hiệu quả công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh…

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh đến một số điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2025, theo quy định của Bộ GD&ĐT như mở rộng nguồn tuyển sinh khi triển khai thực hiện Nghị quyết 57; Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin; Đề án 06 của Chính phủ...

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, công tác tuyển sinh CAND theo mô hình tổ chức bộ máy mới thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đề ra.

Đối với Công an các đơn vị, địa phương, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn Công an cấp xã hoàn thiện thủ tục sơ tuyển cho thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường CAND.

Thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn trong công tác tuyển sinh theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an. Tổ chức tốt công tác sơ tuyển bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng, bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn, vùng tuyển theo quy định;

Chú trọng thanh tra, kiểm tra nội bộ để giám sát các khâu trong công tác sơ tuyển tuyển sinh… Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tuyển sinh, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng trong CAND; huy động các tổ chức quần chúng tham gia hưởng ứng "Tiếp sức mùa thi" thiết thực, hiệu quả.