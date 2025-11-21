Cụ ông 83 tuổi bám cửa sổ giữa lũ dữ được cứu kịp thời 21/11/2025 20:36

Sau cơn mưa lũ lịch sử từ đêm 19-11, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà, vẫn tất bật dọn dẹp nhà cửa, thu gom đồ đạc hư hại và khắc phục hậu quả.

VIDEO: Người nhà kể lại chuyện cụ ông 83 tuổi bám cửa sổ giữa lũ dữ.

Chị Bùi Thị Trúc Mai, con gái cụ, kể lại giây phút kinh hoàng khi nước lũ tràn về: Nước lũ tràn vào nhà, mọi người hô hoán kê đồ đạc lên cao. Không lâu sau, mực nước đã tới ngang đầu gối, chúng tôi phải đưa mẹ và đồ đạc qua nhà hàng xóm cách đó vài mét để trú ẩn.

Chị Bùi Thị Trúc Mai kể lại giây phút cứu cha 83 tuổi bị tai biến mắc kẹt trong nhà khi nước lũ tràn về. Ảnh: PHẠM HẢI

“Khi quay về, mực nước đã lên tới ngang bụng, giường trong nhà đã trôi ra ngoài. Ba tôi, 83 tuổi, bị tai biến, hai tay bám víu vào khung cửa sổ, nếu không kịp cứu chắc không còn ba nữa. May mắn ông đã được đưa sang nhà hàng xóm có 2 tầng lầu để tránh lũ”- chị Mai nghẹn ngào kể lại.

Hàng hoá trong cửa hàng tạp hoá của chị Mai bị hư hại nặng, cửa kéo sắt bị nước lũ đánh sập. Ảnh: PHẠM HẢI

Hàng hoá trong cửa hàng tạp hoá của chị Mai bị hư hại nặng, cửa kéo sắt bị nước lũ đánh sập. “Nước rút rồi mới bắt đầu dọn dẹp, bùn đất và hàng hoá vẫn ngổn ngang” - chị Mai nói.

Cụ ông Nguyễn Minh Hương (79 tuổi) cũng đang tất bật thu gom đồ đạc hư hại. Cụ Hương cho biết: "Nước lên nhanh quá, may mà cả nhà kịp lên gác. Ti vi, tủ lạnh hư hết. Nhiều hàng xóm cũng phải chạy qua trú nhờ vì nhà tôi có tầng lầu".

Cụ ông Nguyễn Minh Hương (79 tuổi) dọn dẹp sau trận lũ lịch sử tại Diên Khánh. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ghi nhận của phóng viên PLO ngày 21-11, trên nhiều tuyến đường, đồ đạc hư hại được chất thành đống, chờ xử lý.

Người dân nơi đây đang đối mặt với khó khăn lớn về thiếu lương thực, nước uống, khi hệ thống điện, sóng điện thoại và internet đều gián đoạn. Nhiều gia đình muốn nhận hỗ trợ từ người thân ở nơi khác nhưng gần như không thể kết nối.

Hàng nghìn hộ dân tất bật dọn dẹp nhà cửa sau lũ lịch sử. Ảnh: PHẠM HẢI

Tình trạng này dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày, khi người dân phải vừa dọn dẹp, vừa tìm cách ổn định cuộc sống sau trận lũ lịch sử.