Cục Người có công trả lời trường hợp 1 gia đình liệt sĩ chưa được giải quyết chế độ thờ cúng 17/09/2025 11:44

(PLO)- Đại diện Cục Người có công cho biết đã liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ để có phương án cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình ông Nguyễn Hữu Ích.

Liên quan đến sự việc gia đình ông Nguyễn Hữu Ích (ngụ Khu 1b, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) bất ngờ bị “treo” chế độ thờ cúng liệt sĩ suốt 4 năm, ngày 17-9, trao đổi với PLO, đại diện Cục Người có công cho biết trước đây đơn vị đã có văn bản trả lời gia đình.

Theo đó, qua tra cứu hồ sơ, Cục không tìm thấy tên liệt sĩ Nguyễn Trọng Quán (anh trai ông Ích). Về việc gia đình cung cấp số Bằng Tổ quốc ghi công, đại diện Cục lý giải do yếu tố lịch sử nên "số Bằng cũng có những trường hợp nhầm, trùng”.

Để có cơ sở xem xét, cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công", Cục Người có công cho biết đã trao đổi với Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, đề nghị đơn vị này kiểm tra. Nếu hồ sơ địa phương quản lý bị thất lạc, thiếu sót, cần có văn bản đề nghị Cục rà soát, cấp trích lục làm cơ sở cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" cho gia đình ông Ích.

Ngoài ra, theo quy định hiện nay, việc quản lý hồ sơ người có công đã được phân cấp cho địa phương. Do đó, gia đình cần làm đơn gửi Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ để được kiểm tra, trả lời theo thẩm quyền.

Hiện gia đình ông Nguyễn Hữu Ích vẫn giữ số Bằng tổ quốc ghi công và các giấy tờ liên quan, trong khi địa phương bảo không tìm thấy. Ảnh: V.LONG

Cùng ngày, ông Ích cho biết gia đình đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp thẩm quyền. Mới đây nhất, xã Phù Ninh thông tin cho gia đình biết về việc đã cung cấp đủ hồ sơ cấp Bằng Tổ quốc ghi công lên Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ. “Hiện gia đình vẫn đang chờ kết quả” – ông Ích cho hay.

Như PLO đưa tin, gia đình ông Ích từng nhiều năm liền được hưởng chế độ chính sách đối với người có công. Tuy nhiên, từ năm 2021, chế độ thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Trọng Quán bị dừng chi trả, trong khi khoản tiền này Nhà nước vẫn cấp về xã.

Theo hồ sơ, liệt sĩ Nguyễn Trọng Quán hy sinh ngày 14-4-1949 tại Trung Quốc trong một trận chống thổ phỉ. Năm 1959, Bộ Quốc phòng truy tặng Huy chương, đến 1971 ông được cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Năm 1982, Ty Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ) cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Đến năm 2005, UBND xã Phú Nham (nay là xã Phù Ninh) xác nhận ông Ích là người thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Trọng Quán.

Thế nhưng từ năm 2021, khi rà soát hồ sơ, chính quyền địa phương cho biết không thấy tên liệt sĩ Nguyễn Trọng Quán. Dù gia đình đã cung cấp đầy đủ giấy tờ gốc, các cơ quan chức năng vẫn yêu cầu chứng minh thêm.

Ông Ích cho rằng việc thất lạc hồ sơ thuộc trách nhiệm cơ quan quản lý, không thể để gia đình mất quyền lợi. “Số tiền không lớn nhưng đó là danh dự, là sự ghi nhận máu xương của anh trai tôi với Tổ quốc” – ông bức xúc.