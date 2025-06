Cúp quốc gia không khoan nhượng 26/06/2025 12:18

(PLO)- Trong khi V-League và giải hạng Nhất đã chính thức khép lại, chỉ còn chờ trận play off để xác định đội cuối cùng góp mặt ở V-League mùa sau, thì vòng bán kết Cúp quốc gia đang thu hút sự chú ý lớn hơn của người hâm mộ.

Hai trận bán kết Cúp quốc gia sẽ đồng loạt diễn ra vào chiều tối 26-6, với những màn so tài một mất một còn rất đáng chờ đợi: SL Nghệ An gặp B. Bình Dương trên sân Vinh, còn Công an Hà Nội chạm trán Viettel tại sân Hàng Đẫy.

Cả bốn đội bóng đều mang trong mình động lực lớn để hướng đến chiếc cúp vô địch Cúp quốc gia, danh hiệu duy nhất còn lại trong năm nay. Tuy nhiên, mỗi cặp đấu lại có những câu chuyện riêng đầy hấp dẫn, tạo nên bức tranh bán kết đa sắc màu và cực kỳ khó đoán.

SL Nghệ An - B.Bình Dương và khát vọng hồi sinh

Sân Vinh sẽ chứng kiến một cuộc chạm trán đầy cảm xúc giữa hai đội từng 3 lần vô địch Cúp quốc gia. Trận bán kết với chủ nhà SL Nghệ An giàu truyền thống là một cơ hội quý giá để vực dậy tinh thần sau một mùa giải đầy chật vật trong cuộc đua trụ hạng V-League. Việc giành vé ở lại giải đấu cao nhất Việt Nam không đủ để làm thỏa mãn người hâm mộ xứ Nghệ, vốn đã quen với hình ảnh một SL Nghệ An đầy tự hào và máu lửa.

SL Nghệ An vất vả tại V-League nên rất muốn giành suất chơi chung kết Cúp quốc gia. Ảnh: CCT.

HLV Phan Như Thuật đang đứng trước thách thức cực lớn trong việc tái thiết đội hình sau làn sóng “chảy máu chất xám” cùng những khó khăn tài chính. Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 trước chính B. Bình Dương tại sân Vinh ở V-League 1 mùa này chính là điểm tựa tinh thần quan trọng để SL Nghệ An bước vào trận đấu với niềm tin có thể làm nên chuyện.

Ở chiều ngược lại, B. Bình Dương cũng đang tìm lại vị thế sau nhiều mùa giải trồi sụt. Đội bóng đất Thủ kết thúc V-League ở vị trí thứ 7 – một thứ hạng không thực sự như kỳ vọng. Tuy vậy, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Anh Đức, họ đã thể hiện nhiều dấu hiệu tích cực và xem Cúp quốc gia là mục tiêu thiết thực để khép lại mùa giải trong tư thế ngẩng cao đầu.

Xét về lực lượng, B. Bình Dương có phần nhỉnh hơn, nhưng lợi thế sân nhà của SL Nghệ An không hề nhỏ, nhất là khi tinh thần đang lên sau cuộc đua trụ hạng thành công. Đây hứa hẹn là một cuộc đụng độ cân bằng, nơi chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng biết tận dụng thời cơ tốt hơn trong những khoảnh khắc then chốt.

Khó lường 2 cuộc chạm trán nảy lửa ở bán kết cúp quốc gia. Ảnh: CCT.

Công an Hà Nội - Viettel: Cuộc đấu trí của thầy ngoại

Cũng trong đêm 26-6, sân Hàng Đẫy là tâm điểm khi hai CLB lớn của bóng đá Việt Nam là Công an Hà Nội và Viettel chạm trán nhau trong trận derby nội bộ mang tính chất loại trực tiếp.

Cả hai vừa trải qua mùa giải V-League 1 với vị trí sát nhau trong tốp 4 khi Công an Hà Nội giành huy chương đồng với 45 điểm, chỉ hơn Viettel đúng 1 điểm. Hai lần gặp nhau ở V-League năm nay cũng chứng kiến sự cân bằng tuyệt đối, khi mỗi đội đều thắng một trận với cùng tỷ số 2-1. Thế trận trong cả hai lần đối đầu đều căng như dây đàn, với những pha bóng mang tính bước ngoặt quyết định kết cục.

Điều thú vị là dù đều sở hữu đội hình chất lượng và từng vô địch quốc gia, nhưng cả Công an Hà Nội lẫn Thể Công vẫn chưa một lần đăng quang Cúp quốc gia, danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập. Chính vì thế, trận bán kết này không chỉ là cuộc chiến vì vinh quang hiện tại mà còn để hoàn tất danh hiệu còn dang dở trong lịch sử hào hùng của hai đội bóng.

Cả Viettel và Công an Hà Nội đều khao khát giành vé vào chung kết để sưu tập danh hiệu Cúp quốc gia còn thiếu. Ảnh: CCT.

Trên băng ghế huấn luyện, đây là màn đấu trí giữa hai chiến lược gia ngoại đáng chú ý nhất hiện nay: Mano Polking bên phía Công an Hà Nội và Ivan Jovanovic Popov của Thể Công. Cả hai đều để lại dấu ấn rõ rệt trong lối chơi và sự tiến bộ của đội nhà, và sẽ không bất ngờ nếu kết quả trận đấu được quyết định bởi chiến thuật tinh quái từ một trong hai nhà cầm quân lão luyện này.

Đáng chú ý, cả hai trận bán kết năm nay sẽ được hỗ trợ bởi công nghệ VAR – lần đầu tiên được áp dụng tại vòng này ở Cúp quốc gia. Đây là bước tiến của bóng đá Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn và sự công bằng trong các trận đấu quan trọng. Trong những cuộc đối đầu mang tính sống còn và cân bằng cao như thế này, VAR có thể đóng vai trò “trọng tài thứ 5”, góp phần quyết định ai là người bước vào chung kết.

Vòng bán kết Cúp quốc gia mang đến những cặp đấu đầy duyên nợ, kịch tính và giàu cảm xúc. Trong đó bao gồm một SL Nghệ An khao khát hồi sinh, một B. Bình Dương muốn khẳng định trở lại, một CA Hà Nội với tham vọng trở thành thế lực thống trị mới, và một Viettel đầy truyền thống nhưng vẫn mải miết đi tìm chiếc cúp còn thiếu, tất cả sẽ góp phần tạo nên một vòng bán kết khó lường, giàu cảm xúc và xứng đáng để chờ đợi.