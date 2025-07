Cựu cán bộ nhận 85 triệu đồng hứa lo án treo, lo không thành cũng không trả lại 17/07/2025 14:07

Ngày 17-7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hồ Nguyễn Nhật Duy (cựu cán bộ đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Thủ Đức cũ) 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 11-3-2021, ông MTT nhận được thông tin con của ông là bà MTTC (26 tuổi) bị Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức bắt về hành vi trộm cắp tài sản, tạm giữ từ ngày 10-3-2021 đến ngày 12-3-2021 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo Hồ Nguyễn Nhật Duy. Ảnh: SONG MAI

Ngày 12-3-2021, ông T đến Công an TP Thủ Đức thì gặp Phan Nguyễn Thanh Thảo (bạn của C) và được Thảo cho biết có quen Hồ Nguyễn Nhật Duy là cán bộ Công an TP Thủ Đức. Thảo sẽ nhờ Duy tìm cách giúp cho C được hưởng án treo.

Chiều cùng ngày, ông T làm thủ tục bảo lãnh cho C. Sau đó, Thảo gặp Duy nói lại sự việc và nhờ Duy tìm cách giúp C giảm nhẹ đến mức được hưởng án treo và được Duy hứa giúp.

Ngày 14-3-2021, Duy báo lại cho Thảo biết số tiền giúp C được hưởng án treo là 85 triệu đồng. Hôm sau, ông T đến một quán cà phê gặp Duy để đưa tiền.

Duy viết giấy cam kết với nội dung: "Tôi tên Duy hiện đang nhận của gia đình chú T - Bình Định 85 triệu đồng để lo việc cho bé C là con của chú T". Nhận được tiền thì Duy tiêu xài cá nhân và trả nợ hết.

Ngày 5-11-2021, TAND TP Thủ Đức xét xử và tuyên phạt C một năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Ông T đã liên hệ Thảo hỏi lý do vì sao không làm như cam kết. Thảo liền hỏi Duy và được Duy trả lời là còn phúc thẩm tại TAND TP.HCM và kêu C làm thủ tục xin xét xử phúc thẩm.

Đến ngày 19-1-2022, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt C 9 tháng tù giam.

Ngày 23-2-2022, TAND TP.HCM ra quyết định thi hành án tù đối với C. Lúc này, ông T liên hệ Thảo và Duy đòi lại 85 triệu đồng nhưng Duy không trả lại nên ông T làm đơn tố cáo.

Tại CQĐT, Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho ông T. Ông T đã làm đơn xin rút đơn tố cáo đối với Duy.

Đối với ông MTT và bà Phan Nguyễn Thanh Thảo đã có hành vi đưa 85 triệu đồng cho Duy, hai người này đã chủ động khai báo trước khi phát giác và hợp tác với CQĐT nên không xem xét xử lý.