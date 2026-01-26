Cựu chánh văn phòng ở Gia Lai lãnh án vụ chi tiền tỉ tiếp khách sai quy định 26/01/2026 18:53

Ngày 26-1, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ba bị cáo, gồm: Nguyễn Thế Quang, cựu Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, bốn năm tù; Nguyễn Thị Lựu, cựu Phó Chánh văn phòng ba năm tù và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (kế toán) 12 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ĐH.

Đây là vụ án thứ hai mà ba bị cáo này bị khởi tố, đưa ra xét xử công khai tại tòa. Trước đó, ba bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thất thoát hơn 2,3 tỉ đồng vào năm 2023.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt tổng mức án cho hai vụ án, như sau: bị cáo Quang 12 năm 6 tháng tù, bị cáo Lựu 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Vi 12 tháng tù giam.

Theo bản án, thời điểm năm 2013-2014, bị cáo Nguyễn Thế Quang là Chánh văn phòng, chủ tài khoản kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Lựu Phó trưởng phòng rồi được bổ nhiệm Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

Trong năm 2013- 2014, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chi tiếp khách không có tài liệu chứng minh đoàn khách đến làm việc, công tác. Thanh toán tiền tiếp khách không đúng đối tượng với 331 chứng từ tiếp khách với số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo Quang với trách nhiệm là chủ tài khoản đã duyệt chi tiếp khách sai quy định với 331 chứng từ thanh toán tiếp khách gây thất thoát, lãng phí số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Bị cáo Lựu với trách nhiệm là kế toán đơn vị năm 2013 và phụ trách công tác kế toán năm 2014 đã tham mưu duyệt chi tiếp khách sai quy định đối với 324 chứng từ thanh toán tiếp khách gây thất thoát, lãng phí số tiền gần 1,8 tỉ đồng.

Bị cáo Vi với trách nhiệm kế toán năm 2014 đã tham mưu duyệt chi tiếp khách sai quy định đối với 164 chứng từ, gây thất thoát, lãng phí số tiền 872 triệu đồng.