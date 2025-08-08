Cựu kế toán chiếm đoạt tiền tỉ của công ty để đánh bạc 08/08/2025 17:29

(PLO)- Bị cáo Anh đã tạo 10 giao dịch chuyển tiền hơn 4,6 tỉ đồng đến 10 tài khoản ngân hàng do trang web đánh bạc cung cấp...

Ngày 8-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Anh (SN 1998) 12 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng tháng 2-2023, Nguyễn Hải Anh được tuyển vào làm kế toán tại Công ty CP TM DV Nhất Trần (Công ty Nhất Trần, địa chỉ tại TP.HCM).

Quá trình làm việc tại công ty, bị cáo biết chị Nguyễn Thị Thúy K (nhân viên kế toán của công ty) là người có mã OTP duyệt lệnh chuyển tiền của Công ty Nhất Trần.

Hàng ngày, khi công ty cần thanh toán tiền, Hải Anh sẽ là người tạo lệnh chuyển tiền rồi gửi lệnh này cho chị K. Sau đó, chị K báo lại cho giám đốc công ty qua tài khoản Zalo của chị K (tài khoản Zalo này chỉ đăng nhập trên máy tính tại công ty).

Thời điểm đó, Hải Anh đã biết tài khoản đăng nhập ngân hàng để tạo lệnh chuyển tiền và duyệt lệnh chuyển tiền của Công ty Nhất Trần, nhưng không có mã OTP chuyển tiền.

Ảnh minh họa

Đến khoảng tháng 4-2023, chị K nghỉ chế độ thai sản nên đã gửi cho Hải Anh mật khẩu đăng nhập tài khoản Zalo và nhờ Hải Anh xóa tin nhắn tài khoản Zalo trên máy tính của công ty.

Tuy nhiên, bị cáo đã lưu lại thông tin tài khoản Zalo. Đến tháng 9-2023, bị cáo nghỉ việc tại Công ty Nhất Trần và quay lại Hà Nội để tìm việc.

Do không có công việc ổn định và cần tiền tham gia vào đường dây đánh bạc trực tuyến, nên khoảng đầu tháng 4-2024, Hải Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Công ty Nhất Trần.

Bị cáo tìm lại thông tin các tài khoản tạo lệnh chuyển tiền và duyệt lệnh chuyển tiền của Công ty Nhất Trần tại Ngân hàng O.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản tạo lệnh và duyệt lệnh, Hải Anh phát hiện trong tài khoản của công ty có hơn 16 tỉ đồng, nên đã tìm cách chiếm đoạt mã OTP để lấy tiền của Công ty Nhất Trần.

Ngày 17-4-2024, Hải Anh dùng điện thoại đăng nhập vào tài khoản Zalo, giả là chị K nhắn tin với giám đốc công ty nói rằng tài khoản bị đổi mật khẩu và đề nghị ông giám đốc gửi lại mã OTP để cấp lại mật khẩu mới.

Vì tưởng người sử dụng Zalo là chị K, giám đốc công ty đã gửi lại mã OTP cho Hải Anh.

Sau đó, bị cáo sử dụng mã OTP kích hoạt ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của mình để duyệt lệnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Nhất Trần đến tài khoản đánh bạc trực tuyến.

Cáo trạng xác định, bị cáo Hải Anh đã tạo 10 giao dịch chuyển tiền hơn 4,6 tỉ đồng đến 10 tài khoản ngân hàng do trang web đánh bạc cung cấp để nạp vào game.

Tuy nhiên, sau khi nạp tiền vào tài khoản web đánh bạc thì tài khoản do Hải Anh lập đã bị khóa, không rút được tiền ra.

Ngày 4-6-2024, Nguyễn Hải Anh bị công an bắt giữ để điều tra về tội danh trên.