Cựu Vụ phó Bộ Công thương Nguyễn Lộc An bị phạt 11 năm tù 29/05/2025 15:18

(PLO)- HĐXX đánh giá cựu Vụ phó Bộ Công thương Nguyễn Lộc An nhận lợi ích vật chất là hơn 14 tỉ đồng để thực hiện hành vi không đúng công vụ dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chiều ngày 29-5, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) và 3 đồng phạm.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lộc An 11 năm tù về tội nhận hối lộ, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Tổng hợp hình phạt với bản án 4 năm tù trong vụ Xuyên Việt Oil trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt 15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch Công ty Long Hưng) nhận mức án 5 năm tù về tội đưa hối lộ.

Cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, hai bị cáo ở Công ty Bách Khoa Việt là Trần Trác Việt Đức (Giám đốc) và Đỗ Thị Tuyết Nga (kế toán trưởng) lần lượt bị phạt 12 năm tù, 5 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Đức phải bồi thường thiệt hại cho Nhà nước 103 tỉ đồng, để sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Lộc An phải nộp lại số tiền14,2 tỉ đồng đã nhận để tịch thu sung công quỹ. HĐXX xác nhận gia đình bị cáo đã nộp xong số tiền này thay cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo An tự nguyện nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Do bị cáo An đã nộp xong số tiền hưởng lợi, HĐXX tuyên hủy bỏ lệnh kê biên căn biệt thự tại quận Tây Hồ (Hà Nội) đứng tên vợ chồng bị cáo An.

HĐXX đánh giá bị cáo Nguyễn Lộc An nhận lợi ích vật chất là hơn 14 tỉ đồng để thực hiện hành vi không đúng công vụ dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của ông An xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, xâm phạm lợi ích đúng đắn của nhà nước, nhân dân, gây ảnh hưởng uy tín của Đảng và Nhà nước.

Việc xét xử các bị cáo là cần thiết nhưng khi lượng hình HĐXX đã xem xét tính chất, mức độ, vai trò của từng bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Lộc An thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác; bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen; nộp lại số tiền hưởng lợi…

Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh có hành vi đưa hối lộ 5 tỉ đồng. Bị cáo Quỳnh thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với CQĐT, nhân thân tốt, Công ty Long Hưng do bị cáo Quỳnh lãnh đạo điều hành và bản thân bị cáo có nhiều thành tích xuất sắc, có đóng góp cống hiến cho xã hội. Hiện bị cáo mắc bệnh suy thận mạn tính giai đoạn cuối và nhiều bệnh khác, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Cũng theo HĐXX, bị cáo Trần Trác Việt Đức và bị cáo Đỗ Thị Tuyết Nga nhiều lần chi sử dụng không đúng mục đích Quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 105 tỉ đồng.

Bị cáo Đức có vai trò cao hơn trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo chỉ đạo bị cáo Nga thực hiện tội phạm nên cần có hình phạt nghiêm khắc hơn để giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, các bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân chưa có tiền án tiền án, tiền sự… nên HĐXX đã xem xét khi lượng hình.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1-2015 đến 9-2015, bị cáo Nguyễn Lộc An lợi dụng chức vụ quyền hạn là trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Công ty cổ phần Thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty Long Hưng để trục lợi.

Ông An nhận của bà Trần Thị Loan Phương (nguyên Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt) 9,2 tỉ đồng, nhận của bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh số tiền 5 tỉ đồng. Sau đó, ông Nguyễn Lộc An giúp hai công ty này được cấp giấy phép đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trái quy định pháp luật.