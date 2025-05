Đang xét xử cựu Vụ phó Bộ Công thương Nguyễn Lộc An 28/05/2025 09:34

(PLO)- Cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận tiền để hợp thức hóa các thủ tục có điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cho hai công ty.

Ngày 28-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu vụ phó Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương,bị xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) bị xét xử về tội đưa hối lộ.

Các bị cáo Trần Trác Việt Đức (cựu Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt), Đỗ Thị Tuyết Nga (cựu Kế toán trưởng) bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX có 5 thành viên do thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến làm chủ tọa phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2015 đến 9-2015, bị cáo Nguyễn Lộc An lợi dụng chức vụ quyền hạn là trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Công ty cổ phần Thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty Long Hưng để trục lợi.

Bị cáo An biết rõ 2 doanh nghiệp không đủ điều kiện được cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Dù vậy, với động cơ cá nhân, ông An chủ động gợi ý nhận tiền để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho 2 công ty. Cụ thể, ông An nhận của bà Trần Thị Loan Phương (nguyên Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt) 9,2 tỉ đồng, nhận của bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh số tiền 5 tỉ đồng.

Sau đó, ông Nguyễn Lộc An giúp hai công ty được cấp giấy phép đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trái quy định pháp luật.

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Lộc An đến phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Khi nhận tiền hối lộ, ông Nguyễn Lộc An chỉ định chuyển khoản vào tài khoản của vợ là bà Nguyễn Kim Ngọc. Số tiền này được ông Nguyễn Lộc An sử dụng để mua biệt thự ở khu đấu giá vườn đào (Tây Hồ, Hà Nội).

Cùng vụ án, các bị cáo Trần Trác Việt Đức, Đỗ Thị Tuyết Nga ở Công ty Bách Khoa Việt lợi dụng việc được giao quản lý tiền gửi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) để thực hiện trích lập và chi sử dụng số tiền Quỹ không đúng quy định.

Cụ thể, tháng 9-2019, bị cáo Trần Trác Việt Đức đã chỉ đạo Đỗ Thị Tuyết Nga nhiều lần chi sử dụng không đúng mục đích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu số tiền hơn 107 tỉ đồng. Nguyên nhân là do Công ty Bách Khoa Việt lúc đó có nhiều khoản nợ ngân hàng, nợ thuế và phải thanh toán tiền mua hàng để kinh doanh, trả lương. Sau khi Công ty Bách Khoa Việt bị thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu, nhập khẩu xăng dầu, Bộ Tài chính có thông báo yêu cầu Công ty thực hiện nghĩa vụ nộp hơn 107 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước. Đến ngày 17-5-2021, Công ty mới nộp được hơn 1,6 tỉ đồng, không còn khả năng nộp hơn 105 tỉ đồng còn lại.

Bị cáo Đỗ Thị Tuyết Nga. Ảnh: Hoàng Huy

Quá trình điều tra, CQĐT đã kê biên tài sản là biệt thự Lô D3A.2-14 Khu đấu giá đất 18,6 ha Phú Thượng (Hà Nội). Tài sản này đứng tên vợ ông An, là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, được mua từ nguồn tiền do ông An phạm tội mà có.

Ngoài ra, gia đình ông An đã nộp hơn 8,1 tỉ đồng khắc phục cho ông An. Gia đình bị cáo Đức nộp 1 tỉ đồng, gia đình bị cáo Nga nộp 50 triệu đồng.