Nữ đại gia xăng dầu mời cựu vụ phó lựa sổ hồng để 'biếu anh nhà Sài Gòn' 28/05/2025 12:10

(PLO)- Cựu Vụ phó Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An khai vào năm 2017, bà chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt cầm một tập sổ hồng và bảo “em cho anh chọn, em biếu anh cái nhà Sài Gòn”.

Ngày 28-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Lộc An biết rõ hai doanh nghiệp không đủ điều kiện được cấp phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, với động cơ cá nhân, ông An đã nhận hơn 14 tỉ đồng để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho 2 công ty.

Số tiền này, vợ chồng ông An đã sử dụng để mua căn biệt thự ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Hiện căn biệt thự đã bị kê biên.

Bị cáo Nguyễn Lộc An. Ảnh: Hoàng Huy

Lời khai của cựu Vụ phó

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Lộc An thừa nhận hành vi nhận hối lộ và cho biết rất hối hận. Bị cáo khai sẽ cố gắng vận động gia đình khắc phục thêm hậu quả vụ án 500 triệu đồng.

Về sự việc trong vụ án, ông An khai rằng năm 2012 bay vào Sài Gòn dự sinh nhật một người bạn làm kinh doanh xăng dầu. Ông An quen biết với bà Trần Thị Loan Phương (nguyên Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt) từ buổi sinh nhật này.

Sau đó, năm 2013, bà Phương bay ra Hà Nội gặp ông An và trình bày muốn làm kinh doanh xăng dầu. Ông An giới thiệu cho bà Phương mua cây xăng đầu tiên để ra làm bán lẻ.

Năm 2015, ông An tiếp tục giới thiệu cho bà Phương mua 3 cửa hàng ở Bến Tre. Một cây xăng như vậy giá khoảng 5-7 tỉ đồng.

Cũng trong năm 2015, bà Phương gặp ông An ở Nhà khách Bộ Công Thương, có đưa túi quà và nói “em không có gì chỉ có áo sơ mi biếu anh”. Khi bà Phương về, ông An mở túi quà, trong đó có 200 triệu đồng. Ông An khai thêm “Phương có nói nhờ anh mua chút quà cho gia đình”.

Một lần khác ông An vào Sài Gòn có việc, bà Phương cùng ông An đi 1 ngày tìm nhà trong Sài Gòn nhưng không được.

“Có một căn rất ổn nhưng tôi bảo để anh xem như thế nào đã vì lực anh không đủ. Phương bảo anh cứ gọi điện cho em, em giúp. Nhưng tôi bảo thôi không lấy nhà ở Sài Gòn”- ông An khai.

Ông An còn trình bày rằng bà Phương kể kinh doanh mỗi tháng kiếm được 30 tỉ đồng.

“Sự việc tiếp theo thì trong cáo trạng đã ghi, Phương chủ động đưa tiền"- ông An khai và nói rằng chỉ lấy của bà Phương 5 tỉ còn 4 tỉ đồng là vay.

Trước câu hỏi vì sao đến khi bà Phương bị bắt (trong một vụ khác) vẫn chưa trả tiền vay, ông An khai đã hỏi bà Phương để trả nhưng "Phương bảo thôi". Ông An còn nói thời điểm cuối 2016, 2017, bà Phương “làm ăn rực rỡ”.

Có một bữa ăn vào năm 2017 có bà Phương và em trai (bị cáo Trần Trác Việt Đức), bà Phương cầm một tập sổ hồng và bảo “em cho anh chọn, em biếu anh cái nhà Sài Gòn”.

Cũng năm 2017, bà Phương có nói với ông An muốn chuyển toàn bộ tài sản từ Công ty Bách Khoa Việt sang một công ty khác đứng tên người em gái.

Ông An khai: “Tôi ngờ ngợ có vấn đề, hỏi tại sao. Phương khai thật vừa có một vụ và muốn cho Bách Khoa Việt phá sản luôn. Tôi bảo không được vì Bách Khoa Việt còn nợ rất nhiều tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, phải trả hết mới giải thể công ty được".

Đến cuối năm 2018, ông An biết bà Phương dính vào một vụ buôn lậu và trốn nã.

Nhận tiền qua tài khoản vợ

Về bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng), ông An khai hai người là bạn rất thân “con chấy cắn đôi” từ hồi đi học. Năm 2015, ông An là người giới thiệu cho ông Quỳnh mua một hệ thống xăng dầu, chính thức vươn ra phía Bắc.

Có một lần ông An và ông Quỳnh đi xem đất, Quỳnh bảo “ông lấy đi, thiếu bao nhiêu tôi hỗ trợ ông”. Ông An chỉ lấy 5 tỉ còn 5 tỉ thì vay.

Ông An khai căn biệt thự mua giá “net” là 35 tỉ đồng nhưng còn nhiều chi phí khác. Về nguồn tiền mua nhà, hai vợ chồng ông An có gần 15 tỉ đồng, đi vay em trai 10 tỉ đồng và thêm tiền của bà Phương, ông Quỳnh.

Khi nhận tiền, ông An đưa số tài khoản của vợ, “vợ tôi chỉ nghĩ đó là vay mượn”, không biết chuyện nhận hối lộ.

Khai về mối quan hệ với cựu Vụ phó, bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh nghẹn ngào nói rằng “tôi thân với anh An, tôi chỉ nghĩ rằng bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, anh An mua nhà thì tôi giúp, anh An cũng giúp tôi rất nhiều”.

Về việc vay mượn mà không viết giấy, ông Quỳnh nói rằng là bạn bè rất thân nên không nghĩ đến chuyện đó. Tuy nhiên, ông Quỳnh cũng thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật.

Trong vụ Xuyên Việt Oil, ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận từ Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil 400 triệu đồng cùng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Với cáo buộc nhận hối lộ, tháng 11-2024, ông An bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án 4 năm tù. Ngày 12-5, TAND Cấp cao tại TPHCM y án sơ thẩm, cho rằng không có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông An do bị cáo giữ vai trò tích cực trong việc cấp giấy phép kinh doanh cho Công ty Xuyên Việt Oil, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Năm 2002, ông Nguyễn Lộc An từng bị TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử và tuyên phạt mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội trốn thuế, theo Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999. Sau đó, tòa phúc thẩm tuyên y án.