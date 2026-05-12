D-Joy mở rộng hợp tác chiến lược, khẳng định năng lực vận hành chuyên nghiệp 12/05/2026 20:07

(PLO)- Chỉ trong vòng hai tuần, D-Joy công bố hai thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng DUPR - hệ thống xếp hạng, nền tảng công nghệ toàn cầu hàng đầu thế giới và Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT).

Chuỗi sự kiện không chỉ cho thấy tốc độ phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái D-Joy, mà còn khẳng định năng lực tổ chức, vận hành và tầm nhìn dài hạn trong hành trình chuyên nghiệp hóa ngành thể thao tại Việt Nam.

DUPR đặt trụ sở châu Á tại Việt Nam thông qua liên minh chiến lược với D-Joy

Ngày 24-4-2026 tại TP.HCM, D-Joy chính thức công bố nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược với DUPR (Dynamic Universal Pickleball Rating) - hệ thống xếp hạng được xem là “ngôn ngữ chung” đánh giá trình độ người chơi Pickleball và có hơn 2 triệu người dùng trên toàn cầu.

Điểm nhấn là việc DUPR lựa chọn Việt Nam làm nơi đặt Văn phòng đại diện đầu tiên tại châu Á, đặt trụ sở ngay trong hệ sinh thái D-Joy.

Đây được xem là cột mốc mang tính biểu tượng, khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ Pickleball toàn cầu, đồng thời cho thấy vai trò tiên phong của D-Joy trong việc chuyên nghiệp hóa bộ môn này tại khu vực.

Trong khuôn khổ hợp tác, DUPR trở thành hệ thống xếp hạng duy nhất áp dụng cho toàn bộ hệ sinh thái của D-Joy trên toàn cầu. Điều này mang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng người chơi tại hệ thống sân bãi và học viện của D-Joy, giúp họ có một “thẻ định danh” năng lực được công nhận trên toàn thế giới.

Sự hợp tác được triển khai đồng bộ thông qua nhiều nền tảng trọng điểm như: Hệ thống Giải đấu D-Joy Tour (Tích hợp dữ liệu DUPR vào toàn bộ các chặng từ Leg 1, Leg 2, Leg 3 đến giải đấu danh giá Vietnam Masters); Học viện D-Joy Academy (Quy trình đào tạo bài bản giúp học viên từ người mới bắt đầu đến vận động viên chuyên nghiệp đều có lộ trình thăng hạng rõ ràng trên thang đo quốc tế); Phân tích dữ liệu chuyên sâu (DUPR cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật hiện đại cho các vận động viên tham gia hệ thống giải của D-Joy, giúp nâng tầm chất lượng chuyên môn cho Pickleball nước nhà).

Ông Kevin Kim - Giám đốc vận hành DUPR, nhận định: “Châu Á là thị trường trọng điểm và Việt Nam chính là trái tim của sự phát triển đó. Chúng tôi chọn đặt trụ sở tại đây vì tin tưởng tuyệt đối vào năng lực vận hành và tầm nhìn chiến lược của D-Joy”.

Ông Đặng Quang Anh - Chủ tịch D-Joy chia sẻ: “Sự kết hợp giữa hạ tầng hàng đầu của D-Joy và công nghệ chuẩn mực của DUPR sẽ giúp vận động viên Việt Nam tự tin chinh phục các đấu trường quốc tế. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong của D-Joy trong hành trình chuyên nghiệp hóa Pickleball”.

Hợp tác cùng UMT: Mở rộng hệ sinh thái thực tiễn cho ngành quản lý thể dục thể thao

Tiếp nối sau đó, ngày 7-5-2026, D-Joy tiếp tục ký kết hợp tác chiến lược cùng Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT), đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp, đặc biệt đối với ngành Quản lý Thể dục Thể thao.

D-Joy hiện sở hữu 3 cụm sân trọng điểm tại Tân Vạn, Thủ Thiêm và Nam Sài Gòn với tổng quy mô lên đến 76 sân đạt chuẩn quốc tế. Đây là hạ tầng nền tảng để D-Joy triển khai những hoạt động thể thao chuyên nghiệp tầm cỡ châu lục.

Điểm nhấn tạo nên thương hiệu D-Joy chính là hệ thống giải đấu D-Joy Tour với 4 chặng quy mô, thu hút đông đảo vận động viên quốc tế và các ngôi sao hàng đầu tham gia tranh tài.

Đặc biệt, chặng Vietnam Masters được ví như “Grand Slam của Việt Nam” - nơi quy tụ những màn trình diễn đỉnh cao và tiêu chuẩn tổ chức khắt khe nhất.

Song song đó, hệ thống giải trẻ Junior Tour với 6 chặng liên tiếp đã trở thành sân chơi uy tín, góp phần xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho bộ môn Pickleball.

Theo nội dung hợp tác, D-Joy và UMT sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động trọng tâm, gồm: Kết nối đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp; Tổ chức kiến tập, thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên; Phối hợp tổ chức sự kiện, giải đấu và hoạt động thể thao; Phát triển chương trình đào tạo và chứng chỉ chuyên môn; Mở rộng cơ hội hợp tác cho nhiều ngành đào tạo của UMT; Tăng cường truyền thông, thương hiệu và kết nối cộng đồng.

Bên cạnh đó, UMT sẽ trao tặng những suất học bổng dành cho các vận động viên trẻ, thể hiện cam kết lâu dài trong việc đầu tư, nuôi dưỡng các tài năng vươn ra đấu trường quốc tế, hướng đến sự phát triển toàn diện và bền vững của thể thao Việt Nam.