Đã bắt được 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Nội 08/06/2025 08:50

(PLO)- Hai phạm nhân trốn trại ở Hà Nội vào đến Nghệ An thì bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Sáng 8-6, nguồn tin cho biết, hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm và Bùi Văn Chúc - trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân (Hà Nội) đã bị bắt giữ.

Phạm nhân Bùi Văn Chúc (40 tuổi, quê huyện Thanh Miện, Hải Dương) đang thi hành án phạt 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm và Bùi Văn Chúc cùng trốn khỏi trại giam, đã bị bắt. Ảnh: DG.

Phạm nhân Trần Hoàng Khiêm (38 tuổi, quê Tiên Long, huyện Châu Thành, Bến Tre) với tội danh bị kết án là chống người thi hành công vụ; tội bắt giữ người trái pháp luật; tội cố ý gây thương tích; tội cướp giật tài sản; tội trộm cắp tài sản; tội trốn khỏi nơi giam. Phạm nhân Khiêm đang thi hành án phạt 26 năm 4 tháng 14 ngày.

Hai phạm nhân Khiêm và Chúc cùng trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân (xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 7-6.

Ngày 7-6, Thượng tá Phạm Thị Chinh, Phó Giám thị Trại giam Thanh Xuân ký quyết định truy nã Chúc và Khiêm.

Khi Chúc và Khiêm chạy trốn đến Nghệ An thì bị lực lượng Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Hai phạm nhân Chúc và Khiêm được di lý về Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.