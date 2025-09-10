Đại hội đồng LHQ bắt đầu kỳ họp thứ 80 tại New York 10/09/2025 08:09

(PLO)- Tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc - bà Annalena Baerbock tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, nhấn mạnh rằng thế giới vẫn cần đến LHQ.

Chiều 9-9 (giờ Mỹ), tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) - bà Annalena Baerbock tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 80 của ĐHĐ LHQ tại New York, theo UN News.

Bà Baerbock phát biểu khai mạc sau khi tuyên thệ nhậm chức tại lễ bế mạc khóa 79 của ĐHĐ LHQ vào sáng cùng ngày.

Là cựu ngoại trưởng Đức, bà Baerbock trở thành phụ nữ thứ năm trong lịch sử đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ĐHĐ LHQ.

Tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Annalena Baerbock tuyên bố khai mạc kỳ họp ĐHĐ LHQ khóa 80 tại TP New York (Mỹ) ngày 9-9. Ảnh: UN

Chủ đề của kỳ họp lần thứ 80, cũng là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, là: “Chung sức để tốt hơn: 80 năm và hơn thế nữa vì hòa bình, phát triển và quyền con người”.

“Kỳ họp lần thứ 80 của ĐHĐ không phải là một kỳ họp thông thường. 80 năm - lâu hơn cả tuổi thọ trung bình của một con người. Thông thường đây sẽ là thời điểm để ăn mừng, nhưng chúng ta có thực sự đang trong tâm thế để ăn mừng hay không?” - bà Baerbock nói.

Theo tân Chủ tịch ĐHĐ LHQ, cha mẹ ở Gaza đang nhìn con mình chết đói, các bé gái Afghanistan bị cấm đến trường, cư dân các đảo Thái Bình Dương đang chứng kiến nước biển dâng tràn vào nhà cửa, vẫn còn 808 triệu người bị mắc kẹt trong cảnh nghèo cùng cực.

“Thay vì ăn mừng, có lẽ người ta sẽ tự hỏi: LHQ ở đâu, tổ chức được tạo ra để cứu chúng ta khỏi địa ngục đó, đang ở đâu?” - bà Baerbock nêu vấn đề.

Tuy nhiên, bà Baerbock nhấn mạnh rằng thế giới vẫn cần đến LHQ, và đây vẫn là tổ chức duy nhất có khả năng tập hợp mọi quốc gia, cũng là tổ chức duy nhất có thể hành động trên quy mô toàn cầu.

Bà Baerbock nhấn mạnh vai trò then chốt của LHQ trong hoạt động nhân đạo, dẫn chứng hàng triệu người đang phụ thuộc vào các cơ quan như Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tân chủ tịch ĐHĐ LHQ kêu gọi các quốc gia thành viên giúp LHQ trở nên “phù hợp với thế kỷ 21” thông qua thúc đẩy cải cách, thực hiện Thỏa ước vì Tương lai được thông qua năm ngoái, và đặt trọng tâm vào nội dung thay vì thủ tục.

“Đây là thời điểm để cho tám tỉ người trên thế thấy tổ chức này vẫn còn ý nghĩa” - theo bà Baerbock.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres chúc mừng bà Baerbock, ca ngợi tầm nhìn và kinh nghiệm của bà, đồng thời kêu gọi các chính phủ thể hiện quyết tâm như khi các quốc gia đã cùng nhau thành lập LHQ cách đây 80 năm.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: UN PHOTO

“LHQ mang đến nơi chốn. Hiến chương mang đến công cụ. Nhưng sẽ không có gì xảy ra nếu ĐHĐ này không cùng nhau hành động” - ông Guterres nói.

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh sự cần thiết phải hàn gắn sự chia rẽ, tái khẳng định cam kết với luật pháp quốc tế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo trong khi vẫn hỗ trợ các nước đang phát triển.

Ông Guterres chỉ ra rằng Thỏa ước vì Tương lai được thông qua năm ngoái đã tạo động lực mới cho chủ nghĩa đa phương, kêu gọi các quốc gia thành viên “khôi phục niềm tin và sự tin cậy lẫn nhau”.

Tuần lễ cấp cao ĐHĐ sẽ khai mạc vào ngày 22-9 và kéo dài đến 30-9, trong đó các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cùng một loạt hội nghị.