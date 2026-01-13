Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper nhận Huân chương Hữu nghị 13/01/2026 20:34

Ngày 13-1-2026, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

Huân chương Hữu nghị là phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam dành cho cá nhân và tập thể nước ngoài có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Việc trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Marc Knapper thể hiện sự ghi nhận của Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Ngay sau lễ trao Huân chương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ Marc Knapper nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và chuẩn bị về nước.

Buổi tiếp diễn ra trong không khí thân tình, trọng thị, vào thời điểm hai nước vừa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Đại sứ Marc Knapper đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác, đồng thời đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Mỹ ngày càng sâu rộng, thực chất trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9-2023.

Bộ trưởng khẳng định vai trò tích cực của Đại sứ Marc Knapper đã góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Đại sứ quán Mỹ và Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và các chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các chương trình nghị sự đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Marc Knapper bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, cũng như sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan, bộ, ngành Việt Nam trong suốt bốn năm qua.

Đại sứ khẳng định tự hào được đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, đặc biệt là dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng thương mại và nâng cao hiệu quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Đại sứ tái khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào trong tương lai, ông sẽ luôn là người bạn của Việt Nam, tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Mỹ.