Đề xuất cấm dùng danh nghĩa cơ sở y tế để quảng cáo thực phẩm 24/07/2025 14:42

(PLO)- Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) bổ sung một số hành vi bị cấm, bao gồm việc sử dụng danh nghĩa của tổ chức y tế để quảng cáo thực phẩm...

Bộ Y tế vừa đăng tải toàn văn dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), trong đó bổ sung một số hành vi bị cấm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cụ thể, tại Điều 5 của dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) quy định 14 hành vi bị cấm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, bổ sung một số hành vi so với luật cũ.

Bộ Y tế đề xuất cấm dùng danh nghĩa cơ sở y tế để quảng cáo thực phẩm. Ảnh minh họa/AI

Cụ thể như hành vi quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng hoặc sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, danh nghĩa của các đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế, ý kiến của người bệnh, lời nói, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Không công khai mối quan hệ tài trợ khi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 Luật Quảng cáo đối với người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người có ảnh hưởng.

Tiết lộ thông tin người mua hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin để truy xuất hàng hóa theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 Luật này khi thực hiện kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử.

Dự thảo cũng quy định cụ thể mức phạt tiền đối với vi phạm hành chính về an toàn, chất lượng thực phẩm. Mức phạt tiền tối đa là 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức.

Trừ trường hợp áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm thì mức phạt được áp dụng không quá 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm. Tiền thu được do vi phạm mà có bị tịch thu theo quy định của pháp luật.