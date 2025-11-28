Đề xuất có thể làm thủ tục gặp thân nhân tại trường giáo dưỡng trên VNeID 28/11/2025 15:20

Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 140/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm của Nghị định số 140/2021 không còn phù hợp, phát sinh khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Đáng chú ý là đề xuất bổ sung quy định về ứng dụng VNeID trong giải quyết thủ tục gặp thân nhân.

Dự thảo Nghị định đề xuất bổ sung quy định về ứng dụng VNeID trong giải quyết thủ tục gặp thân nhân. Ảnh: BCA

Cụ thể, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 24 quy định chế độ thăm gặp thân nhân, liên lạc của học sinh theo hướng quy định cụ thể số lần, tăng số giờ thăm gặp, liên lạc; bổ sung quy định sử dụng ứng dụng VNeID để làm thủ tục; bổ sung hình thức gửi thư và nhận thư qua đường bưu chính; bổ sung hình thức liên lạc là kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử; bỏ quy định học sinh có liên quan đến vụ án hình sự khác đang được xem xét, xử lý thì không được liên lạc điện thoại với thân nhân.

Tương tự, sửa đổi, bổ sung điểm d, e, g khoản 1 Điều 39 quy định về chế độ thăm gặp thân nhân của trại viên theo hướng bổ sung quy định về sử dụng ứng dụng VNeID để làm thủ tục khi thân nhân đến thăm gặp trại viên; bỏ quy định trại viên có liên quan đến vụ án hình sự khác đang được xem xét, xử lý thì không được thăm gặp thân nhân.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 39 quy định về chế độ liên lạc của trại viên theo hướng quy định cụ thể gửi và nhận thư qua đường bưu chính; tăng thời gian trại viên liên lạc với thân nhân; bỏ quy định trại viên có liên quan đến vụ án hình sự khác đang được xem xét, xử lý thì không được liên lạc điện thoại với thân nhân.

Đối với hồ sơ, thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và hồ sơ, thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 13, Điều 27 quy định theo hướng bỏ thẩm quyền, trách nhiệm của Công an cấp huyện, TAND cấp huyện, giao trách nhiệm cho Công an cấp xã và TAND khu vực.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2021 nhằm hoàn thiện các quy định về lập hồ sơ đề nghị, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; chế độ, quản lý, giáo dục; trình tự, thủ tục về lập hồ sơ hoãn, miễn, giảm thời hạn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Thông qua đó đảm bảo thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, giải quyết, khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai Nghị định số 140/2021 ; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, chế độ, chính sách của trại viên, học sinh.