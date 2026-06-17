Đề xuất đăng ký giao dịch bảo đảm với nhiều loại hợp đồng 17/06/2026 08:16

(PLO)- Tổ soạn thảo lấy ý kiến về việc quy định các loại hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ, khoản phải thu, quyền yêu cầu thanh toán khác... phải đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ngày 16-6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc tham dự cuộc họp của Tổ soạn thảo Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 99/2022/NĐ-CP).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì cuộc họp. Ảnh: BTP

4 định hướng lớn

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) thông tin về việc xây dựng Dự thảo Nghị định. Theo đó, Dự thảo Nghị định tập trung vào 4 định hướng.

Cụ thể, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm.

Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan; đáp ứng yêu cầu mới của các mô hình kinh tế, kinh doanh mới dựa trên công nghệ và nền tảng số trong phát triển kinh tế, tài chính, hội nhập quốc tế.

Giải quyết vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. Hoàn thiện cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với bốn định hướng lớn trong xây dựng dự thảo Nghị định. Các ý kiến cũng nhấn mạnh Nghị định này chỉ điều chỉnh các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm mà không nên điều chỉnh các vấn đề thuộc phạm vị điều chỉnh của pháp luật nội dung đến bảo đảm thực hiện nghĩa vụ như xác định phạm vi, điều kiện của tài sản được dùng làm tài sản bảo đảm.

Các đại biểu cũng thảo luận, kiến nghị về một số vấn đề cụ thể. Đối với định hướng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cần nghiên cứu thêm cơ chế liên thông thủ tục công chứng hợp đồng điện tử với đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm, nghiên cứu cơ chế thay thủ tục xóa đăng ký bằng việc chấm dứt hiệu lực của việc đăng ký trên cơ sở thông báo của tổ chức tín dụng về việc khách hàng đã thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm.

Đối với định hướng đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan; vấn đề công nghệ và nền tảng số, đề nghị làm rõ hơn về giải pháp, mục tiêu thúc đẩy việc sử dụng tài sản là động sản (hàng hóa, quyền tài sản, khoản phải thu…) làm tài sản bảo đảm để tiếp cận nguồn vốn, giảm phụ thuộc vào tài sản bảo đảm là bất động sản nhằm đảm bảo tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Dự kiến Dự thảo Nghị định có 4 định hướng lớn. Ảnh: BTP

Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hợp đồng

Bên cạnh đó, Tổ soạn thảo cũng xin ý kiến các thành viên về 2 vấn đề.

Thứ nhất, quy định về đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ, khoản phải thu, quyền yêu cầu thanh toán khác, hợp đồng cho thuê tài sản, hợp đồng ký gửi hàng hóa tại dự thảo Nghị định

Thứ hai, cắt giảm thủ tục hành chính về chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất sang thế chấp nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

Việc cắt giảm theo hướng chuyển thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp thành một tình huống đăng ký thế chấp nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, tức là đăng ký thế chấp nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất mà trước đó các bên đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

Việc này nhằm đáp ứng được yêu cầu đảm bảo quyền của bên nhận thế chấp và sự ổn định trong đăng ký chuyển tiếp đã được quy định tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP; đồng thời đáp ứng được yêu cầu, chủ trương về cắt giảm thủ tục hành chính trong cung cấp dịch vụ công.

Nhiều ý kiến đại biểu đồng tình về sự cần thiết về quy định đăng ký hợp đồng tại dự thảo Nghị định. Quy định này là phù hợp với thông lệ quốc tế, theo đó, việc đăng ký đối với hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ, hợp đồng cho thuê tài sản, hợp đồng ký gửi hàng hóa nhằm góp phần công khai, minh bạch hóa thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản, giảm thiểu rủi ro cho các chủ thể khi xác lập, thực hiện hợp đồng, tham gia chuỗi cung ứng vốn.

Đối với định hướng chuyển thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp thành một tình huống trong đăng ký thế chấp nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, các ý kiến thảo luận cho rằng, Tổ soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu thêm để có cơ chế điều chỉnh phù hợp.

Theo đó, cần bảo lưu được thời điểm đăng ký thế chấp quyền tài sản mà không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính mới (ví dụ cơ chế liên thông thủ tục đăng ký thế chấp quyền tài sản sang đăng ký thế chấp nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, các tổ chức tín dụng có thể ký kết phụ lục hợp đồng thế chấp để chủ động thực hiện đăng ký thế chấp nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất).

Về các dạng thức tài sản mới (như tài sản số), các ý kiến thảo luận cho rằng, đây là vấn đề mới, liên quan đến pháp luật về nội dung (điều kiện được sử dụng làm tài sản bảo đảm, thông tin mô tả tài sản…). Do đó, vấn đề này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và nên để cho pháp luật nội dung giải quyết, trước mắt nên cân nhắc việc quy định đăng ký biện pháp bảo đảm đối với loại tài sản này tại dự thảo Nghị định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận các ý kiến góp ý. Về cơ bản, Thứ trưởng nhất trí việc xây dựng Nghị định được thực hiện theo bốn định hướng lớn đã được thường trực Tổ soạn thảo đề xuất.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị thường trực Tổ soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.