Đề xuất tăng giá xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Đồng Nai 29/04/2026 14:27

Ngày 29-4, Sở NN&MT tỉnh Đồng Nai đã báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai xin ý kiến về việc ban hành giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, cuối năm 2025, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định về việc phê duyệt giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) là 558.439 đồng/tấn rác (đã bao gồm chi phí xúc, vận chuyển và chôn lấp rác trơ).

Tuy nhiên, theo Sở NN&MT, trong quá trình thực tiễn triển khai công tác đấu thầu xử lý rác sinh hoạt tại các địa phương gặp khó khăn, không đấu thầu thành công vì đơn vị xử lý rác tham dự thầu giá đưa ra mức giá cao hơn mức giá mà UBND tỉnh đã phê duyệt.

Mặt khác, chất thải rắn sinh hoạt là loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù, phát sinh liên tục, không thể lưu trữ kéo dài và bắt buộc phải được thu gom, xử lý kịp thời theo quy chuẩn môi trường. Việc vận chuyển rác sang địa phương khác để xử lý trên thực tế rất khó khả thi do khoảng cách xa, chi phí vận chuyển lớn, phát sinh thêm rủi ro về môi trường.

Do đó, để đảm bảo nguyên tắc bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về giá, Sở NN&MT đề xuất xác định giá tối đa theo phương pháp bình quân trên cơ sở công suất xử lý thực tế của các đơn vị là 583.254 đồng/tấn rác, tức cao hơn so mức ra trước là gần 29 ngàn đồng/tấn.

Trên cơ sở đó, UBND các phường, xã căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương để tổ chức đấu thầu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp quy định và không gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Trước đề xuất của Sở NN&MT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan hoàn thiện phương án giá theo phương án đề xuất . Việc này phải bảo đảm phù hợp theo quy định của pháp luật về giá, đầy đủ cơ sở pháp lý, phương pháp tính, tác động đến công tác đấu thầu và khả năng cân đối của địa phương, cũng như bù đắp chi phí hợp lý cho doanh nghiệp.