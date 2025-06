Điều động Đại tá Lê Quang Nhân làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Định 12/06/2025 18:30

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận giữ vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Chiều 12-6, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã thông báo 2 quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Định và giao phụ trách Công an tỉnh Bình Thuận cho Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận ghi nhận những đóng góp của Đại tá Lê Quang Nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo tỉnh, trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Đại tá Lê Quang Nhân trong suốt thời gian công tác tại Bình Thuận.

Đại tá Lê Quang Nhân phát biểu.

“Đại tá Lê Quang Nhân là người lãnh đạo tâm huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Công an tỉnh Bình Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội”, ông Nguyễn Hoài Anh nhận xét.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Quang Nhân.

Phát biểu chia tay, Đại tá Lê Quang Nhân bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành về những tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành địa phương; sự đùm bọc thương yêu của quần chúng Nhân dân, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Mười.

“Tôi luôn trân trọng quãng thời gian công tác tại Bình Thuận, nơi tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự đồng hành và chia sẻ từ lãnh đạo tỉnh, của các cấp, các ngành và Nhân dân địa phương cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận. Những kỷ niệm, tình cảm và sự gắn bó nơi đây sẽ luôn là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết mình trên chặng đường công tác sắp tới. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, tôi xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mục đích của tôi là tiếp tục phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ cho Nhân dân được bình yên. Ở vị trí công tác nào, tôi vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chính quyền, Nhân dân, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận”, Đại tá Lê Quang Nhân chia sẻ.