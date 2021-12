Trên tuyến có cầu vượt sông Thái Bình dài gần 1.000 m Dự án đường nối từ cầu Lạng Am đến đường bộ ven biển được UBND TP Hải Phòng phê duyệt từ tháng 10-2019 với tổng mức đầu tư hơn 1.343 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm tuyến đường từ cầu Lạng Am qua xã Trấn Dương (huyện Vĩnh Bảo) vượt sông Thái Bình nối với đường bộ ven biển (huyện Tiên Lãng), dài hơn 9,4 km. Trên tuyến có hai cầu bê tông cốt thép, trong đó cầu vượt sông Thái Bình dài gần 1.000 m, cầu vượt sông Chanh Dương dài 75 m. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ hợp với tuyến đường có sẵn tạo thành đường đôi chạy dọc theo hai bờ sông Chanh Dương nối từ thị trấn Vĩnh Bảo đến xã Trấn Dương vượt qua sông Thái Bình giao với tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn huyện Tiên Lãng.