Đa số thành viên Chính phủ muốn Bộ GTVT cấp bằng lái xe

Thủ tướng yêu cầu không để hai dự luật chồng chéo Ngày 12-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7-2020. Liên quan đến dự thảo Luật GTĐB sửa đổi và dự thảo Luật Bảo đảm TTATGTĐB, Thủ tướng cho rằng an toàn giao thông là vấn đề lớn và quan trọng vì “tính mạng con người là trên hết”. Việc xây dựng Luật Bảo đảm TTATGTĐB là cần thiết, trên cơ sở tách ra từ Luật GTĐB 2008. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “cái gì có lợi cho dân, làm gì để xã hội phát triển tốt thì nên tiến hành, không quyền anh, quyền tôi mà làm chậm trễ sự phát triển của đất nước”. Về phạm vi điều chỉnh của dự luật, Thủ tướng nêu rõ không để chồng chéo, cái gì thuộc giao thông tĩnh, xây dựng công trình thì thuộc Bộ GTVT, cái gì liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì giao cho Bộ Công an. “Về quản lý hệ thống báo hiệu GTĐB, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác, tổ chức thực thi nên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật GTĐB sửa đổi là hợp lý, trừ hiệu lệnh của người điều khiển giao thông…” - Thủ tướng nói. Để hoàn thiện dự thảo luật, Thủ tướng giao hai bộ tiếp tục rà soát, bảo đảm tính bao quát, toàn diện, thống nhất, không chồng chéo, trùng lắp với lĩnh vực GTĐB đã được quy định trong Luật GTĐB. Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, báo cáo Thủ tướng trước khi trình Quốc hội.