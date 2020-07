Phía Tây TP.HCM: Cần nhiều dự án kết nối liên vùng

7 điểm kết nối giữa TP.HCM và Long An

Sở GTVT TP.HCM cho biết đã tổ chức họp với Sở GTVT tỉnh Long An xây dựng kế hoạch rà soát kết nối giao thông giữa hai địa phương. Nghiên cứu các dự án là rất cần thiết Theo Sở GTVT TP.HCM, sau cuộc họp, sở đã chủ động rà soát, dự thảo báo cáo chi tiết hiện trạng, quy hoạch, phương án đề xuất đối với từng vị trí kết nối giữa hai địa phương. Đồng thời, sở cũng lấy ý kiến góp ý của Sở GTVT tỉnh Long An. Theo đó, sẽ có bảy công trình kết nối giữa hai địa phương, gồm: Đường Nguyễn Văn Bứa, đường mở mới Tây Bắc, đường Võ Văn Kiệt nối dài, quốc lộ 50 đi qua huyện Bình Chánh, đường Lê Văn Lương và Long Hậu (huyện Nhà Bè), đường song song quốc lộ 50. Sở GTVT TP cũng cho biết hiện nay các công trình kết nối giữa TP.HCM với Long An tại khu vực phía tây TP là rất ít. Do đó, việc nghiên cứu các dự án kết nối với Long An ở khu vực này là rất cần thiết. Cụ thể, đường song song quốc lộ 50, huyện Bình Chánh kết nối với đường Trục Động Lực, huyện Cần Giuộc (trục kết nối này đã có quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận). Hiện cả TP.HCM và tỉnh Long An đều đang kêu gọi đầu tư dự án trong giai đoạn 2021-2025. Theo Sở GTVT TP, đây là trục kết nối quan trọng giữa TP.HCM và hai tỉnh Long An, Tiền Giang, tạo động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ cho các địa phương. Vì vậy, TP.HCM và tỉnh Long An cần tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021-2025.

Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Bình Chánh giáp Long An) thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm. Ảnh: THU TRINH Về đường Võ Văn Kiệt nối dài (huyện Bình Chánh) kết nối với KCN Hải Sơn - Tân Đô (huyện Đức Hòa, Long An), phía Long An đã có đường kết nối hiện hữu nên TP.HCM sẽ bổ sung quy hoạch từ vành đai 3 đến ranh Long An. Sở GTVT hai địa phương đều đồng tình đường vành đai 3 là trục rất quan trọng mang tính chiến lược kết nối giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Do đó, hai địa phương thống nhất sự cần thiết đầu tư và cấp bách thực hiện khép kín đường vành đai 3 trong giai đoạn 2021-2025. Sở GTVT TP cho hay đã kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu các phương án đầu tư phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư, triển khai và hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025. Tương tự, dự án nâng cấp đường Quy Đức kết nối giữa Long An và TP.HCM đã được UBND huyện Bình Chánh duyệt với quy mô mở rộng 9 m. Trong khi tỉnh Long An vẫn đang kêu gọi đầu tư dự án này trong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Sở GTVT TP.HCM đề nghị tỉnh Long An xem xét đầu tư đảm bảo kết nối giao thông đồng bộ với quy mô TP.HCM đã đầu tư. Tại khu vực Bình Chánh - Bến Lức (Long An) có dự án kết nối là đường Mai Bá Hương (Thanh Niên). UBND huyện Bình Chánh đã phê duyệt dự án xây dựng đường này nối từ cầu Kênh Xáng Ngang đến ranh Long An rộng 9 m và dự án xây dựng cầu Bà Lạt để kết nối đường Lương Hòa (huyện Bình Chánh). Về phía tỉnh Long An, các đơn vị đang kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên các dự án cấp thiết Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết thực trạng giao thông kết nối như hiện nay là chưa thể đáp ứng được nhu cầu phát triển giữa Long An và TP.HCM. Trước thực trạng giao thông như hiện nay, cần có các công trình giao thông kết nối nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như giao thông được thông suốt giữa TP.HCM và Long An. Từ đó, tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội cho cả hai địa phương. Ngoài ra, theo ông Trung, việc đầu tư hàng loạt công trình kết nối giữa TP.HCM và Long An sẽ góp phần tăng khả năng thông xe và thu hút các nhà đầu tư về cho cả hai địa phương. Do vậy, Sở GTVT tỉnh Long An sẽ mở rộng các tuyến đường có sẵn cũng như mở các tuyến đường kết nối giữa TP.HCM và

Long An. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nguồn vốn và công tác giải phóng mặt bằng vì giá đất hiện nay đang rất cao. Sở GTVT tỉnh Long An sẽ cân nhắc, phân bổ nguồn lực để ưu tiên các dự án cấp thiết. Trong đó, có bảy dự án cấp thiết cần ưu tiên đầu tư mà Sở GTVT tỉnh Long An và TP.HCM đã thống nhất. ĐÀO TRANG