Quận 12 tìm cách giúp dân Hiệp Thành 'khỏi bịt mũi khi ăn cơm'

Vừa qua, PLO có bài phản ánh "Dân Hiệp Thành: Vừa bịt mũi vừa ăn cơm"(đăng ngày 5-4). Theo đó, tình trạng ô nhiễm tại khu vực Trạm trung chuyển Hiệp Thành (người dân gọi là bãi rác Hiệp Thành) đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây.



Bãi rác lớn ở phường Hiệp Thành, quận 12. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cụ thể, người dân sống cạnh bãi rác Hiệp Thành đang rất ngán ngẩm khi phải sống cạnh bãi rác gây ô nhiễm ở khu vực này gần 20 năm nay. Hiện hàng trăm hộ dân sống gần bãi rác Hiệp đang từng ngày trông chờ cơ quan chức năng di dời bãi rác.

Sau phản ánh của PLO, quận 12 cho biết quận sẽ tăng cường giám sát việc tập kết, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại Trạm trung chuyển Hiệp Thành, không để phát sinh tình trạng tồn đọng rác qua ngày, đồng thời tăng cường phun, xịt khử mùi hôi, vệ sinh môi trường phát sinh tại đây.

Về lâu dài, để thay thế các Trạm hiện hữu, UBND quận đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng 5 Trạm trên địa bàn của các phường An Phú Đông, Thạnh Xuân, Thới An, Tân Chánh Hiệp và Tân Thới Nhất. Theo dự kiến, Trạm trung chuyển phường Thạnh Xuân và phường An Phú Đông sẽ đi vào vận hành từ năm 2020, với công suất khoảng 350 tấn/ngày.