Nhiều tập đoàn công nghệ viễn thông nước ngoài đang săn tìm thuê đất hoặc thuê tòa nhà tại Việt Nam (VN) để phục vụ cho việc xây dựng và phát triển các trung tâm dữ liệu (TTDL).



Một góc bên trong trung tâm dữ liệu Viettel IDC. Ảnh: BÁ HUY

Trung tâm dữ liệu hút nhà đầu tư ngoại

Bà Trang Bùi, Giám đốc cấp cao JLL VN, cho biết thông qua JLL, nhiều nhà đầu tư công nghệ và viễn thông đến từ châu Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản đang đặt ra các yêu cầu thuê đất hoặc thuê tòa nhà để xây dựng, phát triển các TTDL tiêu chuẩn quốc tế bậc 3, 4. Hiện phần lớn yêu cầu của các tập đoàn này là quỹ đất diện tích 10.000-30.000 m2 xung quanh các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Theo bà Trang, TTDL là một phần tất yếu của mọi loại hình kinh doanh. Đây là dạng dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng để đặt máy chủ nhằm lưu trữ, phân tích dữ liệu, xử lý và truyền tải các dịch vụ kỹ thuật số và nhiều hơn nữa. Dịch vụ này được phân loại thành bốn bậc, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp. Khi nền kinh tế toàn cầu đang chịu nhiều áp lực, các nhà đầu tư bất động sản muốn tìm ra những chiến lược phòng thủ giúp họ an toàn vượt qua thời kỳ suy thoái. Bất động sản TTDL hiện đứng đầu danh sách quan tâm của các nhà đầu tư. Điều này hứa hẹn tương lai tiềm năng cho thị trường xây dựng và cho thuê bất động sản TTDL tại VN.

“Hiện nay, các nước trong khu vực như Singapore, Hong Kong đang khai thác rất tốt bất động sản TTDL khi các tập đoàn lớn của thế giới đều tập trung ở đây. Sự phổ biến truy cập Internet tại VN, doanh nghiệp nhiều lĩnh vực đang dịch chuyển dữ liệu sang các giải pháp điện toán đám mây và những sáng kiến về thiết bị Internet of Things (IoT) là những nguồn chính thúc đẩy nhu cầu về TTDL ngày càng tăng” - bà Trang nói.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc một doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, cũng cho rằng nhu cầu thuê TTDL của các doanh nghiệp lĩnh vực tài chính, sức khỏe, bán lẻ và tư vấn là rất lớn. Họ không muốn tiếp tục mô hình máy chủ tự quản lý mà tìm cách chuyển dịch dữ liệu sang các giải pháp điện toán đám mây, từ đó thúc đẩy nhu cầu về TTDL ngày càng gia tăng.

Dữ liệu trong ngành bán lẻ rất lớn, bao gồm thông tin về khách hàng, sản phẩm, hành vi tiêu dùng, thị trường, tư vấn… Đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch, doanh nghiệp phải làm việc online, họp trực tuyến, giao dịch điện tử… thì nhu cầu TTDL càng lớn. Vì vậy, việc có các TTDL chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế là vô cùng cần thiết.

TTDL đạt tiêu chuẩn quốc tế phải có khả năng chống chịu động đất, hệ thống máy phát điện được thiết kế với khả năng bảo đảm trung tâm vận hành liên tục hàng chục giờ đồng hồ trong trường hợp bị mất điện lưới hoàn toàn.

“Bên cạnh đó, các trung tâm phải có hệ thống PCCC tiêu chuẩn quốc tế như hệ thống cảnh báo khói sớm, chữa cháy an toàn cho cả con người và thiết bị. VN đã thu hút nhiều tập đoàn bán lẻ, sàn thương mại điện tử quốc tế, thị trường lớn của các tập đoàn công nghệ Google, Facebook… nên chắc chắn sẽ là điểm đến để phát triển bất động sản TTDL” - ông Thành dự đoán.

Rào cản trong quy định quản lý

Theo giám đốc cấp cao JLL VN, Luật An ninh mạng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh có trụ sở tại lãnh thổ VN phải lưu trữ dữ liệu tại VN. Đồng thời, sự bùng nổ của thương mại điện tử, mua sắm online, ngân hàng, nhà máy sản xuất… dẫn tới sự tăng trưởng rất rõ nét nhu cầu TTDL. Tuy nhiên, rào cản lớn là VN chưa có quy định rõ ràng về loại hình kinh doanh bất động sản TTDL cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu các chủ đầu tư tự mua đất và xây dựng TTDL thì sẽ được phép. Thế nhưng, việc chủ đầu tư khai thác kinh doanh lĩnh vực này thì chưa có luật rõ ràng để quy định. “Không rõ công ty 100% vốn nước ngoài có được khai thác TTDL hay không. Nếu họ hợp tác với đối tác trong nước, yêu cầu của đối tác trong nước và pháp luật sẽ quy định ra sao là những câu hỏi đang được đặt ra” - bà Trang nói.

Ngoài ra, việc phát triển phân khúc này gặp một số khó khăn như chi phí xây dựng các TTDL cao hơn nhiều lần so với nhà kho hoặc tòa nhà văn phòng truyền thống; trung tâm phải đảm bảo nguồn điện cấp vào liên tục, không bị gián đoạn. Do tiêu thụ nhiều năng lượng nên việc vận hành của các cơ sở này còn phải giải quyết vấn đề về thải khí CO 2 gây ảnh hưởng đến môi trường.

PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, cho rằng đây là loại hình bất động sản khá mới tại VN. Hiện nay, chỉ có một số tập đoàn công nghệ, viễn thông lớn trong nước xây dựng các TTDL để đáp ứng nhu cầu của chính tập đoàn, sau đó mới khai thác cho thuê.

Để có tiền lệ tốt thì VN cần tạo điều kiện để một số nhà đầu tư nước ngoài xây dựng và khai thác tốt các TTDL tại đây. Từ đó, các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ nước ngoài khác mới tin tưởng để tham gia thị trường.•