Đổ xăng quá đầy bình: Những hậu quả nguy hiểm ít ai ngờ tới 10/06/2025 19:33

Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây hại cho xe và tốn kém chi phí sửa chữa.

Nhiều người có thói quen cố gắng đổ xăng quá đầy bình, thậm chí sau khi vòi bơm đã tự ngắt. Ảnh: Carbuzz.



Nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết

Tình trạng đổ xăng quá đầy thường xảy ra khi người lái muốn tận dụng tối đa ưu đãi, tránh tăng giá nhiên liệu, hoặc với các loại xe dùng chung (xe công ty, xe thuê) do tâm lý không phải chi trả. Một nguyên nhân khác có thể là do cảm biến áp suất của vòi bơm bị lỗi, không tự ngắt kịp thời.

Việc đổ xăng quá đầy bình có thể gây ra nhiều triệu chứng đáng lo ngại.

Giảm hiệu suất xe: Bình nhiên liệu quá đầy có thể ảnh hưởng đến bơm nhiên liệu và hệ thống phun nhiên liệu. Xe có thể bị hạn chế công suất và mô-men xoắn cho đến khi lượng xăng dư thừa được đốt cháy hoặc mã lỗi động cơ được xóa.

Kích hoạt đèn báo lỗi động cơ: Xăng là chất lỏng dễ bay hơi. Khi đổ xăng quá đầy bình, xăng lỏng có thể tràn vào và làm bão hòa hệ thống xử lý hơi nhiên liệu (EVAP), thay vì chỉ chứa hơi. Điều này dẫn đến đèn báo lỗi động cơ, đèn cảnh báo khí thải và thậm chí khiến xe chuyển sang chế độ an toàn (limp mode).

Vấn đề khi đổ xăng sau này: Nếu thường xuyên đổ đầy tràn, ống thông hơi bình xăng có thể bị tắc nghẽn do nhiên liệu lỏng. Điều này gây ra mùi xăng trong và xung quanh xe, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Trong trường hợp nghiêm trọng, xăng có thể nở ra do nhiệt và phun trào khỏi lỗ đổ.

Hậu quả nghiêm trọng và chi phí sửa chữa

Việc đổ xăng quá đầy có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho các bộ phận thuộc hệ thống EVAP của xe:

Hỏng bình than hoạt tính (Canister): Bộ phận này có nhiệm vụ hấp thụ hơi xăng và đưa trở lại động cơ để đốt cháy. Nếu xăng lỏng tràn vào, bình than hoạt tính sẽ bị bão hòa và hư hỏng. Hư hỏng van xả khí (Purge Valve): Van xả khí nằm sau bình than hoạt tính, có chức năng giải phóng hơi xăng vào động cơ. Khi bình than hoạt tính bị hỏng, áp lực lên van xả khí tăng lên, khiến van này dễ bị hỏng sớm. Van xả khí hỏng có thể gây chạy không tải không êm, giảm hiệu suất và thường xuyên báo lỗi động cơ. Thậm chí, nứt đường ống xả khí kết hợp với hơi xăng dư thừa có thể gây nguy cơ hỏa hoạn.

Hỏng bộ chuyển đổi xúc tác (Catalytic Converter): Ở một số xe có hệ thống EVAP đơn giản hơn, hoặc khi bình than hoạt tính bị hỏng nhưng không hoàn toàn bão hòa, động cơ có thể chạy ở chế độ dư xăng. Quá trình đốt cháy nhiên liệu quá giàu này có thể làm hỏng bộ chuyển đổi xúc tác, gây ra chi phí thay thế cao.

Giải pháp và lời khuyên hữu ích

Nếu bạn vô tình đổ xăng quá đầy bình đến mức tràn ra ngoài, hãy thông báo ngay cho nhân viên trạm xăng về nguy cơ hỏa hoạn.

Đối với xe, phần lớn các trường hợp đổ đầy quá mức thường không gây hại ngay lập tức nhờ chức năng tự động ngắt của vòi bơm. Tuy nhiên, nếu bạn cố tình bỏ qua tính năng an toàn này để đổ thêm, rủi ro hư hỏng sẽ tăng lên.

Lời khuyên là hãy lái xe một quãng đường đủ dài để đốt cháy bớt lượng nhiên liệu dư thừa. Tránh đổ đầy bình rồi đỗ xe ngay, điều này có thể gây tích tụ hơi thừa. Nếu không có dấu hiệu bất thường hay đèn báo lỗi động cơ, xe của bạn có thể vẫn ổn. Đồng thời, không nên liên tục "đổ đầy" bình ngay sau khi xảy ra tình trạng này.