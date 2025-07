Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra thực tế tại Tuyên Quang 15/07/2025 19:06

Ngày 15-7, Bộ Công an cho biết Đoàn công tác Văn phòng Bộ do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, vừa làm việc tại xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an dự lễ khánh thành, bàn giao Công trình xây dựng Khoa khám bệnh và điều trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại công trình xây dựng Khoa khám bệnh và điều trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ. Đây là quà tặng của Tổng Bí thư Tô Lâm dành tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ (cũ) trong chuyến công tác vào tháng 2-2025.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại công trình xây dựng Khoa khám bệnh và điều trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ. Ảnh: CA

Công trình có quy mô 4 tầng, diện tích 2.000m2, với 30 giường bệnh kèm các phòng chức năng phục vụ khám chữa bệnh; khuôn viên và đầu tư trang thiết bị cơ bản, tổng kinh phí thực hiện là 33 tỉ đồng.

Đến thời điểm này công trình đã hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 25-7. Ảnh: CA

Sau khi kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, đề nghị đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các biển báo chỉ dẫn tại các khoa, phòng khám, sắp xếp hợp lý các phòng khám đảm bảo tiêu chuẩn y tế; tạo không gian diện tích trồng cây xanh khuôn viên bệnh viện.

Đặc biệt, ông lưu ý phải thực hiện bảo đảm công tác an ninh trật tự quanh khu vực Bệnh viện trước, trong và sau khi diễn ra lễ bàn giao.