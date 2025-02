Đóng 2 nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Quốc lộ 1A kẹt xe 02/02/2025 14:45

12 giờ trưa 2-2 (Mùng 5 Tết Ất Tỵ), trước tình hình rất đông phương tiện từ TP Phan Thiết rẽ vào nút giao Ba Bàu lên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây di chuyển vào Đồng Nai, TPHCM, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT Bộ Công an đã đóng nút giao Ba Bàu.

Kẹt xe kéo dài trên QL1A đoạn qua Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Hàng ngàn phương tiện đã được hướng dẫn lưu thông theo Quốc lộ 1A và đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Ngoài lực lượng CSGT của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận cũng huy động CSGT chốt chặn tại đường lên nút giao Ba Bàu để hướng dẫn ôtô di chuyển theo QL1A và CSGT Công an Hàm Thuận Nam cũng huy động lực lượng điều tiết giao thông.

CSGT Công an tỉnh Bình Thuận chặn tại đường lên nút giao Ba Bàu.

Anh H, người đi từ TP Phan Thiết, cho biết xe di chuyển trên Quốc lộ 1A nhích từng chút do ùn tắc kéo dài từ huyện Hàm Thuận Nam đến huyện Hàm Tân hàng chục km.

CSGT hướng dẫn phương tiện theo QL1A.

Từ Phan Thiết, anh H đã mất hơn 1,5 giờ để đến được QL55 (Tân Nghĩa, Hàm Tân); tuy nhiên nút giao này cũng bị đóng đường lên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây nên dòng xe phải di chuyển hàng chục km nữa đến nút giao Tỉnh lộ 720 mới có thể lên cao tốc.

Các phương tiện nhích từng chút trên QL1A đoạn gần nút giao QL55.

Hiện tình trạng ùn tắc cục bộ trên Quốc lộ 1A càng dài thêm, xe di chuyển được nhưng rất chậm do các nút giao Ba Bàu, QL55 vẫn chưa được giải tỏa.

Trước đó vào lúc 10 giờ sáng nay trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã xảy ra va chạm giữa 3 xe khách chạy hướng Ninh Thuận vào TPHCM nhưng không có thương vong.