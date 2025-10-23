Đồng Nai: Tạm ngưng việc đóng lối đi tự mở ngang qua đường sắt ở phường Tam Hiệp 23/10/2025 14:12

(PLO)- Nhận thấy nếu đóng lối đi tự mở ngang qua đường sắt sẽ khiến người dân, học sinh đi lại khó khăn nên UBND phường Tam Hiệp tạm ngưng việc đóng lối đi.

Ngày 23-10, UBND phường Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai) ra văn bản thông báo về việc tạm ngưng việc đóng lối đi tự mở ngang đường sắt tại Km1692+300 (phường Tam Hiệp).

Tạm dừng để tạo thuận lợi cho người dân đi lại

Trước đó, Cục đường sắt, công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn, UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Xây dựng có các văn bản về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, đoạn qua phường Tam Hiệp.

Lái tàu phải thắng gấp khi barrier chắn không được kéo xuống tại vị trí lối đi tự mở phường Tam Hiệp.

Vì vậy, ngày 20-10, UBND phường Tam Hiệp đã có thông báo về việc đóng lối đi tự mở băng ngang đường sắt không đúng quy định. Thời gian đóng từ ngày 5-11.

Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền cho người dân về tình hình an toàn giao thông tại khu vực, phường đã ghi nhận những kiến nghị về khó khăn của khu phố và người dân khi tham gia lưu thông. Trên thực tế, khoảng 30 năm qua người dân đã lưu thông qua lối đi này.

Vào giờ cao điểm, lượng công nhân, học sinh lưu thông qua lối đi ngang qua đường sắt đông đúc. Ảnh: VŨ HỘI

Bên cạnh đó, trường hợp nếu đóng lối đi ngang qua đường sắt thì người dân hai bên đường sẽ phải di chuyển ra các trục đường chính có mật độ lưu thông cao, nhất là tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc, xa lộ Hà Nội và tại các ngã 4 giao cắt giữa các tuyến đường.

Việc di chuyển như vậy sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là đối với học sinh khi đến trường và làm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Vì vậy để hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân được tiếp tục lưu thông thuận tiện tại khu vực này trong thời gian kiến nghị, đề xuất các giải pháp kiểm soát vận hành đúng quy định sẽ tạm ngưng việc đóng lối đi tự phát.

UBND phường Tam Hiệp giao Công an phường chủ trì phối hợp lực lượng chức năng địa phương liên quan xây dựng kế hoạch phân công, cử lực lượng điều tiết giao thông và đồng thời, khảo sát tuyến đường đi song song với đường sắt tại khu vực, khẩn trương tham mưu việc cắm biển báo xe ô tô ra vào tại các khung giờ cao điểm.

Tiếp tục tuyên truyền cho người dân các quy định pháp luật và có ý thức cảnh giác khi tham gia lưu thông qua lối đi tự mở ngang đường sắt.

Sẽ có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông

Theo ghi nhận của PV, đây là lối đi dân sinh tự mở tồn tại nhiều năm phục vụ việc lưu thông của người dân của nhiều phường trong khu vực. Đây là khu vực đông dân cư nên lượng phương tiện xe 2 bánh đi lại rất đông, đặc biệt giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều khi người dân, học sinh đi học phải xếp hàng, nối đuôi nhau đi qua.

Trao đổi với PLO, ông Não Thiên Anh Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, lối đi trên không phải đường ngang hợp pháp. Lối đi tự mở này đã tồn tại từ rất lâu và trước đây không có người cảnh giới, luôn tìm ẩn nguy cơ tai nạn.

Người dân khu vực cử người canh gác, kéo barrier chắn khi thấy tàu hoả gần đến. Ảnh: VŨ HỘI

Do đó, quan điểm của ngành đường sắt và Sở Xây dựng để đảm bảo an toàn thì phải đóng các lối đi này này hoặc sẽ có giải pháp nâng cấp thành đường ngang hợp pháp để đảm bảo an toàn.

"Những lối đi này nếu không đóng lại, để tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận lợi thì địa phương cần phối hợp với ngành đường sắt mở rộng mặt đường, sửa chữa, tạo lối đi êm thuận, tổ chức cảnh giới nghiêm ngặt; không thể để như thời gian qua, 5 lần tàu tới chắn không hạ, hoặc hạ trễ, rủi ro về tai nạn giao thông đường sắt", Phó giám đốc Sở Xây dựng nói thêm.

Vì vậy, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho rằng về lâu dài nếu để lối đi này tồn tại thì phải nâng cấp thành đường ngang hợp pháp, bàn giao lại cho ngành đường sắt quản lý. Hoặc tiếp tục triển khai dự án đường liên phường theo kế hoạch trước đây đi qua vị trí này để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được an toàn, thuận lợi.

Theo đại diện công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, trong năm 2025 tại vị trí này đã để xảy ra 5 vụ đoàn tàu chạy qua nhưng không đóng hoặc đóng muộn thanh chắn ngăn đường bộ. Khu vực này do địa phương bố trí nhân lực cảnh giới.

Bên cạnh đó đường ngang nằm ngay đường cong, tầm nhìn khi phát hiện đường ngang không đóng chắn chỉ khoảng 200 m nên xử lý hãm tàu rất khó khăn. Các vụ việc trên mặc dù chưa gây ra tai nạn, nhưng mang tính chất lặp đi lặp lại, tiềm ẩn nguy cơ rất cao có thể gây ra thảm họa giao thông đường sắt tại vị trí giao cắt này.